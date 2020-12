Il principe Harry è stato scambiato per un venditore di alberi di Natale da un bambino che gli si è avvicinato mentre il duca faceva shopping con sua moglie, Meghan Markle.

A riferire questo simpatico episodio è un addetto alle vendite, James Almaguer, che ha spiegato come la coppia sia passata inosservata agli altri clienti.

Sebbene nessuno avesse consapevolezza di fare compere nello stesso posto dei duchi, un ragazzino ha pensato di appellarsi al principe per avere informazioni su un albero.

“Meghan e il principe Harry sono entrati al lavoro da me oggi e abbiamo venduto loro un albero di Natale”, ha twittato il commesso. “Non è stato esaltante, ma un’esperienza molto, molto interessante”.

“C’era una famiglia lì dentro e il loro figlioletto era entusiasta e faceva corse tra gli alberi fino a Harry e gli ha chiesto se lavorasse qui senza sapere chi fosse”.

“Sembravano persone molto gentili, onestamente”, ha detto.

“Meghan sembra molto gentile e Harry si comportava in modo abbastanza freddo onestamente”.

“Sono davvero contento che abbiano apprezzato i nostri alberi. Abbiamo ottenuto il meglio che potevamo ottenere. Molto riconoscente”.

Harry e Meghan erano al Big Wave Dave’s Christmas Trees & Pumpkin Patch, un negozio che si trova in un grande magazzino Macy’s a Santa Barbara.

E’ ormai cosa quasi certa che i due non trascorrano il Natale a Sandringham, considerando che la stessa regina resterà a Windsor per le vacanze.

Katie Nicholl di Vanity Fair ha detto che i Sussex sono felici per il loro primo Natale americano in California da sposati.

Al loro fianco ci sarà sicuramente la madre dell’ex attrice, Doria, che è stata con la coppia anche lo scorso anno quando erano “rifugiati” a Vancouver, in Canada.

Meghan e Harry più vicini a William e Kate.

Sembra che le due famiglie si siano riavvicinate lo scorso luglio, quando Meghan ha avuto un aborto spontaneo.

I rapporti tra i due fratelli non erano idilliaci dopo le nozze dei Sussexes, ma in questi ultimi mesi sarebbero migliorati, anche a fronte di un momento critico per la coppia.