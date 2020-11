Meghan Markle ha rivelato di aver perso un secondo figlio dopo la nascita del primogenito Archie, nato nel maggio del 2019.

L’ex attrice americana lo ha raccontato in un editoriale scritto per il New York Times e dedicato al senso della perdita nella vita umana.

“Era una mattina di luglio che iniziava normalmente come qualsiasi altro giorno: prepara la colazione”, inizia così il racconto della duchessa. Per poi proseguire:

“Dai da mangiare ai cani. Prendi le vitamine. Trova quel calzino mancante”.

“Raccogli il pastello canaglia che è rotolato sotto il tavolo. Metti i miei capelli in una coda di cavallo prima di prendere mio figlio dalla sua culla”.

“Dopo aver cambiato il suo pannolino, ho sentito un forte crampo. Mi sono lasciata cadere a terra con lui tra le braccia, canticchiando una ninna nanna per farci stare entrambi calmi, la melodia allegra in netto contrasto con la mia sensazione che qualcosa non andasse bene”.

“Sapevo, mentre stringevo il mio primogenito, che stavo perdendo il secondo”.

“Ore dopo – scrive ancora Meghan Markle – giacevo in un letto d’ospedale, tenendo la mano di mio marito”.

“Sentii l’umidità del suo palmo e gli baciai le dita, bagnate da entrambe le nostre lacrime”.

“Fissando le fredde pareti bianche, i miei occhi erano vitrei. Ho provato a immaginare come saremmo guariti”.

“Perdere un figlio significa portare un dolore quasi insopportabile, vissuto da molti ma di cui parlano pochi”.

“Nel dolore della nostra perdita, io e mio marito abbiamo scoperto che in una stanza di 100 donne, da 10 a 20 di loro avranno sofferto di aborto spontaneo”.

La scelta di Meghan di parlare di questo evento è senza precedenti nella storia della famiglia reale e ricorda l’editoriale dell’attrice Angelina Jolie, che sempre al NYT parlò della mastectomia cui si era sottoposta a scopo preventivo.

Il matrimonio e la nascita del figlio Archie.

Le nozze tra Harry e Meghan si sono celebrate il 19 maggio 2018 nella cappella di San Giorgio nel Castello di Windsor.

Il 6 maggio 2019 la duchessa ha dato alla luce il suo primo figlio, Archie.

Attualmente i duchi vivono nella contea di Santa Barbara, in California, dove hanno deciso di trasferirsi dopo l’addio al Regno Unito.