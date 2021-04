Harry potrebbe prolungare il soggiorno a Londra per un valido motivo

Harry potrebbe prolungare il soggiorno a Londra dopo aver preso parte al funerale del Principe Filippo lo scorso sabato.

Mercoledì 21 aprile ricorre il 95 ° compleanno della Regina.

Un traguardo significativo e il suo primo compleanno senza il Duca di Edimburgo.

Non è da escludere che il principe potrebbe invece tornare di corsa nella sua casa di Santa Barbara per stare con la moglie Meghan Markle.

L’ex attrice americana è incinta del secondo figlio ed è rimasta a casa con il primogenito Archie, che compirà due anni il mese prossimo.

La duchessa dovrebbe partorire una bambina la prossima estate e non ha ottenuto il via libera da parte dei medici per affrontare il doppio volo da Los Angeles a Londra.

La futura mamma ha però inviato una nota personale scritta a mano che è stata collocata nella chiesa insieme a una ghirlanda sua e di Harry.

Il funerale del Principe Filippo.

La regina ha salutato per l’ultima volta l’uomo e il sostegno di una vita, aggrappandosi come sempre allo stoicismo d’un ferreo senso del dovere.

Ripiegata nella solitudine del crepuscolo senza poter nascondere un dolore umano profondo: segnato da qualche inusuale lacrima inghiottita a stento, in piedi dinanzi alla bara.

Il corteo è stato guidato a piedi dall’erede al trono Carlo e dagli altri figli della coppia reale (Anna, Andrea, Edoardo).

Dietro i nipoti William e Harry, Peter Philips, primogenito di Anna, dal marito di lei Timothy Laurence e da David Linley, figlio della principessa Margaret.

Un ordine di precedenze concepito per evitare distrazioni, con gli attesissimi figli di Carlo al primo incontro dopo il traumatico strappo del fratello minore dal casato e del suo trasferimento in America assieme alla moglie, tenuti separati dal protocollo.

Il Regno si è fermato per un minuto in silenzio, senza fronzoli o clamori (salvo una militante ambientalista esibitasi a distanza in topless, quasi inosservata).