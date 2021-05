Nella sua nuova docuserie su AppleTV + The Me You Can’t See, il principe Harry ha rivelato che una delle prime parole di suo figlio Archie è stata “nonna”.

Il pensiero corre subito alla principessa Diana, morta all’età di 36 anni in seguito a un incidente automobilistico a Parigi nel 1997.

Ma anche a Doria, la mamma di Meghan Markle, che vive a Los Angeles, città natale dell’ex attrice.

Harry ha rivelato che nella stanza dei giochi del figlio campeggia una foto della madre.

Una scelta che denota quanto la memoria di Diana sia viva nelle mente di suo figlio, che ha scelto di vivere dall’altra parte dell’oceano, in California.

“Ho avuto una foto di lei nella sua cameretta. Una delle prime parole che ha detto, a parte ‘mamma’, ‘papà’, era poi ‘nonna’. Nonna Diana”, ha detto. “È la cosa più dolce, ma allo stesso tempo mi rattrista molto perché dovrebbe essere qui”.

Per quanto riguarda la primissima parola di Archie, Harry aveva precedentemente rivelato che si trattava di “coccodrillo”.

“Ha una personalità incredibile. Sta già mettendo insieme tre o quattro parole, canta già canzoni”, ha detto a James Corden durante un’apparizione al Late Late Show all’inizio di quest’anno.

Nel quinto episodio di The Me You Can’t See, in cui si vedono filmati inediti di Archie, Harry ha riflettuto sulla perdita di Diana.

“Vorrei che avesse incontrato Meghan,” disse. “Vorrei che fosse qui intorno per Archie”.

Il principe è convinto che sua madre sarebbe stata molto orgogliosa delle sue scelte e della famiglia che ha creato con Meghan.

“Sì, non ho dubbi che mia madre sarebbe incredibilmente orgogliosa di me. Sto vivendo la vita che lei voleva vivere per se stessa”, ha detto.

“Quindi non solo so che è incredibilmente orgogliosa di me, ma che mi ha aiutato ad arrivare qui. E non ho mai sentito la sua presenza più di quanto ho fatto nell’ultimo anno”.