Proprio come con le foto precedenti, anche questa è stata scattata da Kate Middleton. In questo ritratto, il principe George indossa una polo a righe blu e arancioni e pantaloncini blu scuro. People nota che in questa foto vi è un sottile omaggio al defunto principe Filippo. Nella foto infatti il principino è seduto su una Land Rover, l’auto preferita del marito della regina Elisabetta.

“Domani compie otto anni (!)”, recita la didascalia della foto apparsa su Instagram e Twitter.