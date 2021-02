Pippa Middleton è stata fotografata durante un’uscita a West London per prendere una boccata d’aria in questa lunga fase di lockdown da Covid-19.

La sorella della duchessa Kate e il marito James Matthews sono in attesa del secondo figlio. Il primo, Arthur Michael Williams, era nato nel 2018.

Pippa è stata avvistata mentre passeggiava per le strade di Chelsea avvolta in un comodo parka verde militare mentre si godeva gli ultimi raggi di sole prima del gelido fine settimana in arrivo. (Guarda le foto).

Ai piedi aveva le immancabili scarpe da ginnastica Jimmy Choo, con le quali è stata fotografata più volte in questa stagione autunno inverno 2020-2021.

Il Covid-19 ha fanno impennare le vendite e l’utilizzo di abbigliamento comfy e anche le celebrities non sono da meno, così come Pippa e Kate insegnano.

Pippa mamma bis.

Una fonte vicina alla famiglia Middleton ha detto a Page Six: “Pippa e James sono entusiasti, è una notizia fantastica in un anno difficile. Tutta la famiglia è felicissima”.

Il nuovo bambino sarà cugino del principe George, che ha sette anni, della principessa Charlotte, che ne ha cinque, e del principe Louis, due anni.

James, fratello della star dei reality Spencer Matthews, e Pippa attualmente risiedono in una casa di sei camere da letto da 17 milioni di sterline a Londra.

L’iconico cappotto di Pippa Middleton firmato Alexa Chung.

Lo scorso novembre la sorella della duchessa di Cambridge ha sfoggiato un altro dei suoi outfit casual chic.

La sorella minore di Kate indossava il cappotto “Penelope” in tessuto principe di Galles, firmato Alexa Chung. Prezzo: 730 euro.

Sotto pantaloni e un dolcevita, ai piedi sempre le scarpe da ginnastica Jimmy Choo.

Il capo è stato indossato dalla stilista stessa, così come da altre celebrità come Reese Witherspoon. Adesso sappiamo che è anche uno dei preferiti di Pippa Middleton.