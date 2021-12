Pippa Middleton, come si mantiene in forma la socialite

Dopo il matrimonio della sorella Kate, Pippa Middleton ha ottenuto una popolarità mondiale, che ancora oggi non l’ha abbandonata. 38 anni, madre di due figli, Pippa è sempre stata un’appassionata di sport, così come la Duchessa di Cambridge.

“Sono cresciuta in campagna, quindi stare all’aria aperta e fare sport [è] nel mio sangue”, ha spiegato Pippa durante un’intervista citata da ExpressUk. “Come tutti noi, ho affrontato diversi ostacoli e sfide, ma la corsa fa parte della mia routine”.

“Ha portato chiarezza quando mi sono sentito confuso, uno spazio sicuro prima di prendere qualsiasi decisione importante e un senso di libertà quando le pressioni della vita mi appesantiscono. La corsa e lo sport, in generale, sono stati una luce costante nella mia vita”, ha ammesso Pippa.

Come si mantiene in forma Pippa Middleton.

Pippa è anche una fan degli sport estremi poiché ha partecipato alla corsa ciclistica di 3000 miglia Race Across America (RAAM) e ha scalato il Monte Bianco. La sorella di Kate ha ammesso che dopo aver avuto i suoi figli mantenersi in forma è diventato quasi impossibile.

“Più di recente, negli ultimi due anni, la vita familiare e la maternità hanno consumato gran parte del mio tempo libero e, ovviamente, le sfide su cui ho prosperato sono passate in secondo piano. Corsa e fitness fanno ancora parte della mia routine settimanale, ma non al livello di prima”.

“La mia corsa è andata più dietro a neonati e bambini piccoli che a tagliare i traguardi, cosa che mi sta bene, per ora!”, ha detto. “Essere attiva con mio figlio di due anni e mezzo nel parco o al parchetto giochi, trasportarlo sul retro della mia bici e correre quando era un bambino sono stati i modi in cui sono stato in grado di includere l’esercizio all’aperto pur essendo una mummia in pratica”, ha detto. “Mi ha aiutato a gestire il mio peso, è efficiente in termini di tempo e ci dà la possibilità di goderci l’aria fresca ed esplorare i grandi spazi aperti”.