Penélope Cruz, la maschera viso da 15,99 euro che usa anche l’attrice

Penélope Cruz è l’attrice spagnola più popolare del pianeta. Quest’anno non l’abbiamo vista sul red carpet degli Oscar, ma lo scorso anno sì.

In quell’occasione il make up artist Hung Vanngo ha usato sull’attrice una maschera che potete acquistare a 15,99 euro.

Si tratta di Advanced Genifique Hydrogel Melting Mask di Lancôme, brand di cui l’attrice è testimonial.

Una formula con estratti probiotici progettata per idratare istantaneamente, riempire le linee sottili e abbellire il viso.

È perfetta prima del trucco, per ridurre le imperfezioni e ottenere quell’effetto pelle liscia e luminosa. Applicare da 10 a 30 minuti per risultati sorprendenti.

C’è un altro prodotto che Penélope Cruz ha utilizzato per apparire al top sul red carpet degli Oscar 2020.

Si tratta dell’Advanced Génifique Youth Activating Serum di Lancôme.

C’è chi lo ha definito un “santo graal” e “un prodotto di pura perfezione”.

Il suo ingrediente chiave è l’estratto di bifido, che rafforza e protegge la barriera idratante della pelle.

L’iconico siero anti-età per il viso si presenta con una nuova formula arricchita da un complesso di 7 frazioni di prebiotici e probiotici.

Ingredienti accuratamente selezionati e trasformati per l’efficacia sulla pelle.

Advanced Génifique agisce sul microbioma e aiuta a rafforzare le funzioni vitali di giovinezza della cute.

Altri prodotti di bellezza amati dalle celebrities.

C’è una crema antirughe che la duchessa di Cambridge, Kate Middleton, ha consigliato all’ex first lady americana, Michelle Obama. Si tratta di Biotulin Supreme Skin Gel.

Uno dei must have di bellezza di Julia Roberts contro la pelle secca è Weleda Skin Food.

Tra le sue fan c’è anche Victoria Beckham, che in estate la usa in abbinamento all’olio di cocco.

Beckham ha detto a Into the Gloss: “Quello che mi piace è che non è particolarmente costosa e puoi trovarla ovunque”.

“La formula è così densa e burrosa. Quando mi abbronzo, la mescolo con olio di cocco, lo stesso che usi per cucinare, e copro tutto il mio corpo”.