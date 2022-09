Pelle arrossata: come prevenirla e come curarla

L’arrossamento è un sintomo molto comune per le pelli secchi, sensibili e molto sottili, caratterizzato dal forte danneggiamento delle fibre che provoca alcuni inestetismi come, appunto, arrossamenti cutanei e irritazioni.

Quando la pelle tende a diventare subito rossa è soggetta a un’infiammazione cutanea, ovvero alla dilatazione dei vasi sanguigni che può essere scatenata da diversi fattori, a partire dallo stress, fino alla prolungata esposizione al sole o agli sbalzi di temperatura.

Nella maggior parte dei casi l’arrossamento cutaneo è temporaneo e si risolve in breve tempo, tuttavia, in alcuni casi questo disturbo può diventare persistente e necessita di una terapia medica mirata indicata dal proprio medico di fiducia.

Ma dal punto di vista estetico come è possibile intervenire? Continua a scorrere l’articolo per non perdere alcuni consigli, che spaziano dall’idratazione all’utilizzo di integratori di zinco.

Pelle arrossata: quali sono le principali cause e come prevenirla

Il rossore sulla pelle può essere causato da diversi fattori, a partire da fattori esterni fino a stimoli emotivi che aumentano la pressione sanguigna e provocano la dilatazione dei vasi. Tra le principali cause della pelle arrossata troviamo:

Fattori esterni , come raggi UV, inquinamento e variazioni climatiche repentine, ma anche una cattiva alimentazione e un forte stress possono causare l’accelerazione della circolazione cutanea e la vasodilatazione;

, come raggi UV, inquinamento e variazioni climatiche repentine, ma anche una cattiva alimentazione e un forte stress possono causare l’accelerazione della circolazione cutanea e la vasodilatazione; Farmaci, in particolare alcune tipologie di farmaci che si utilizzano quotidianamente e hanno effetti a lungo termine, come i farmaci vasodilatatori ed anti-ipertensivi;

in particolare alcune tipologie di farmaci che si utilizzano quotidianamente e hanno effetti a lungo termine, come i farmaci vasodilatatori ed anti-ipertensivi; Genetica , una causa molto comune che caratterizza diversi componenti all’interno della stessa famiglia particolarmente soggetti a una pelle vaso reattiva;

, una causa molto comune che caratterizza diversi componenti all’interno della stessa famiglia particolarmente soggetti a una pelle vaso reattiva; Malattie della pelle, come acne, dermatiti, eritemi solari o rosacea. Sono disturbi che includono il rossore persistente come sintomo che caratterizza la malattia assieme ad altri disturbi.

A seconda della causa che provoca il rossore sulla pelle, questo può essere associato ad altri sintomi, come il prurito, la febbre, la nausea, la cefalea o più comunemente a una sensazione di calore.

I rimedi contro l’arrossamento della pelle

Anche se il rossore della pelle è un fenomeno tendenzialmente transitorio, è possibile prevenire o rimediare a questa problematica applicando alcuni semplici accorgimenti nella nostra quotidianità.

In primo luogo, è fondamentale idratare correttamente la pelle bevendo almeno 2 litri di acqua al giorno e applicando quotidianamente dei prodotti idratanti per pelle sensibili, formulate appositamente per nutrire maggiormente la pelle che tende ad arrossarsi.

È preferibile, poi, evitare l’esposizione del corpo a temperature troppo elevate o a uno sbalzo termico eccessivo. Si consiglia di fare un bagno con acqua tiepida e di utilizzare detergenti delicati che contengono ingredienti naturali.

Un altro modo per rimediare al rossore della pelle è l’utilizzo di prodotti lenitivi come gel e creme con proprietà naturali, che contengono ingredienti come aloe vera, olio di borragine o di rosa, in grado di calmare le irritazioni e idratare la pelle.

Infine, quando un regime alimentare corretto non basta è essenziale introdurre i principi nutritivi essenziali attraverso gli integratori. Per la pelle sensibile e soggetta a rossore è consigliato introdurre lo zinco, nutriente fondamentale per la corretta funzione del sistema immunitario e per la salute della cute. Contribuisce, infatti, alla produzione di collagene e interviene nei processi di guarigione e cicatrizzazione delle ferite.