Oprah Winfrey, icona della televisione, ha recentemente parlato della sua trasformazione fisica, passando dai chili di troppo a una forma fisica invidiabile grazie a un alleatp: Ozempic, un medicinale antidiabete. Scopriamo come Oprah ha affrontato la sua sfida di salute e come questi farmaci stanno cambiando il panorama della gestione del peso, ma anche i motivi per cui molti decidono di abbandonarlo.

Il percorso di Oprah

Da sempre in lotta con i chili di troppo, Oprah ha deciso di fare un passo audace, provando ad utilizzare medicinali antidiabete come Ozempic. Dopo aver raggiunto un peso di 107 chili, è scesa a 75 chili grazie all’utilizzo del farmaco.

Questi farmaci, noti anche come agonisti del recettore GLP-1, sono emersi negli ultimi mesi come armi potenti nella lotta contro l’obesità e hanno guadagnato popolarità negli ultimi mesi.

Inizialmente scettica riguardo all’uso di iniezioni settimanali per controllare il peso, Oprah aveva dichiarato in passato di vedere l’utilizzo di farmaci come una scorciatoia. Tuttavia, ha recentemente abbracciato apertamente questa scelta, affermando che avere una ricetta medica approvata dai professionisti della salute per mantenere un peso forma è un dono e non qualcosa da nascondere.

Ozempic, un successo per chi è alle prese con la lotta all’obesità