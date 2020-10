Oprah Winfrey è la conduttrice più famosa del pianeta, meglio nota come “The Queen of All Media”.

Oggi vi parliamo di uno dei segreti di bellezza di Oprah, un prodotto da lei inserito nella sua lista delle “Ultimate Favorite Things”.

La conduttrice usa la crema idratante Hope in a Jar di Philosophy, in vendita anche in Italia (Su Amazon la trovate a poco più di 45 euro).

“È senza dubbio la migliore crema idratante che abbia mai avuto e usato”, ha detto nel 2010 la star della tv americana.

Vale la pena ricordare che Oprah Winfrey l’ha usata per decenni e questa non può che essere una rassicurazione per chi vuole provarla.

“Ogni volta che massaggio una piccola quantità di questa crema idratante, mi sembra di dare al mio viso un sorso d’acqua. Esfolia, idrata, mantiene viva la speranza “, ha specificato.

La crema è ricca di ingredienti come estratti di frutta asiatica e alfa-idrossiacidi.

Tra i suoi benefici c’è quello di aiutare ad affinare la grana della pelle e anche i pori, inoltre illuminare e ri-energizzare la cute, donando un aspetto sano e luminoso.

Un’utente che l’ha acquistata su Amazon UK scrive:

“Sono molto soddisfatta di questa crema idratante: è leggera e allo stesso tempo non unge, ma impedisce comunque alla mia pelle di sentirsi tesa e ha un delizioso aroma”.

“Di solito sono una ragazza da 5 sterline a barattolo, ma un tester mi ha convinto a spenderne 30! Sinceramente la migliore crema idratante che abbia mai usato”, ha specificato.

Altre creme amate dalle celebrities.

Nelle interviste con Into The Gloss e Vogue UK risalenti al 2014, Katie Holmes ha detto di utilizzare l’idratante viso Olay Active Hydrating Cream nella sua skincare routine quotidiana.

Lily Collins è invece una fan di Lancôme Advanced Génifique, un siero di punta del brand francese, tra le cui fan c’è anche la star del cinema Penélope Cruz.