Ci sono diversi motivi per cui i capelli possono diventare secchi dando vita al famoso “effetto paglia”.

Le tinte aggressive, l’uso spropositato delle piastre liscianti, alte temperature del phon, l’utilizzo di prodotti scadenti, la mancanza di un’ottima maschera idratante, così come di un valido balsamo.

In estate i capelli sono sottoposti a stress, specie se si va in spiaggia e ci si espone tante ore al sole o si fanno tanti bagni.

In inverno di solito la chioma recupera in bellezza, soprattutto in questi mesi invernali, ma molto dipende dalla cura che riserviamo ai capelli.

Le star hanno dei loro prodotti di riferimento e in questi ultimi mesi ve ne abbiamo svelati molti (sbirciate nella categoria “bellezza” del sito e ne troverete numerosi).

L’olio per capelli secchi amato da Meghan Markle.

Prima di fidanzarsi con il principe Harry, Meghan Markle era un’influencer di successo, anche per quel che riguarda i prodotti di bellezza.

Uno degli oli per capelli di riferimento della duchessa del Sussex è Reflections Luminous Oil di Wella Professionals.

Nel corso di un’intervista a Beauty Banter, la moglie di Harry ha detto:

“Odora di vacanza e rende i tuoi capelli scivolosi e pronti al tatto. Adoro questa roba!”.

Bisogna applicare 1-2 gocce sulle mani, quindi distribuire uniformemente su lunghezze e punte.

Altri prodotti di bellezza amati da Meghan Markle.

Sia Meghan sia Kate Middleton amano lo shampoo Kérastase Bain Oléo-Relax.

Il prodotto è ideale per lunghezze ribelli, libera dal crespo e dona capelli lisci e leggeri.

Tra i prodotti low cost consigliati da Meghan Markle c’è anche la crema Nivea Irresistibly Smooth Body Lotion.

L’ex attrice ha detto a Beauty Banter di essere ossessionata dal brand, in particolare della loro iconica crema per il corpo.

Per mantenere la pelle liscia e morbida aveva detto di usare “religiosamente” la lozione per il corpo idratante rassodante.

Aggiungendo che “è così conveniente e fa sembrare e sentire la mia pelle incredibile. Ne comprerei una scatola alla volta se la trovassi”.