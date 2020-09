Nicole Poturalski ha fatto una apparizione a sorpresa durante la sfilata di Hugo Boss a Milano. La modella è balzata alle cronache negli ultimi tempi per essere la nuova fidanzata di Brad Pitt.

Nicole Poturalski, 27 anni, nota soprattutto per il suo lavoro di modella, ha partecipato alla sfilata primavera / estate 2020 di Hugo Boss venerdì 25 settembre scorso. Nicole ha pubblicato le foto della sua sfilata sul suo profilo Instagram, che conta già più di duecentomila follower. La modella ha condiviso diversi scatti di se stessa in passerella, mentre indossa un maxi abito in maglia nera con spacchi laterali, un braccialetto con fibbia di colore acquamarina e sandali flat.

““Sto ancora sognando grazie a questo show perfetto a cui ho partecipato”, ha scritto Nicole Poturalski come didascalia al post.

Purtroppo, non c’era traccia di Brad Pitt al parterre della sfilata.

Nicole Poturalski e Brad Pitt, quando tutto è iniziato

La notizia di una potenziale relazione tra Nicole Poturalski e Brad Pitt ha iniziato a circolare il mese scorso, quando i due sono stati avvistati mentre salivano insieme su un aereo privato diretto al castello dell’attore nel sud della Francia.

Alcuni giorni prima, una fonte anonima aveva detto a Pepole: “Passano un po’ di tempo insieme in vacanza e godono della reciproca compagnia durante il viaggio”.

Tuttavia, questa non è stata la prima volta che la modella e l’attore sono apparsi insieme. Già nell’agosto del 2019, i due si sono incontrati durante la premiere a Berlino di C’era una volta … a Hollywood. Secondo alcuni rumors, i due erano erano sembrati molto complici. Tre mesi dopo, sono stati fotografati all’Hollywood Bowl di Los Angeles durante un concerto di Kanye West, ridendo e chiacchierando nel loro VIP box.

Sebbene né Poturalski né Pitt abbiano confermato di uscire ufficialmente insieme, un insider pensa che siano una bella coppia. “Mi piacciono molto. Lei è intelligente. Se esce con Brad, va bene per lei. Ottimo per lui”, ha spiegato la fonte.