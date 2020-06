“E ‘stata la decisione giusta”. Quattro anni dopo la sua separazioneda Brad Pitt , Angelina Jolie rivela i motivi che li hanno spunti a porre fine al loro matrimonio.

In una nuova intervista con Vogue India, Angelina Jolie ha rivelato che la separazione è avvenuta soprattutto per il bene dei loro sei figli: Maddox, Pax, Shiloh, Zahara, Vivienne e Knox.

“Mi sono separata per il benessere della mia famiglia”, ha detto alla rivista, aggiungendo: “È stata la decisione giusta”.

“Continuo a concentrarmi sul loro benessere. Alcuni hanno approfittato del mio silenzio e i bambini vedono bugie su di loro sui media, ma io ricordo loro che conoscono la verità e conoscono loro stessi”, ha continuato Jolie. “In realtà, sono sei ragazzi molto forti e coraggiosi”.

Nel 2016, quando Angelina Jolie ha chiesto il divorzio da Brad Pitt, la notizia della loro rottura ha fatto il giro di Internet.

La coppia era sposata da due anni, ma i due stavano insieme da più di 10, dopo essersi incontrati sul set del film Mr. e Mrs. Smith nel 2004.

L’anno scorso, Jolie ha spiegato a Harper’s Bazaar come i suoi figli sono stati fondamentali nella sua ripresa dopo il divorzio.

“I miei figli conoscono il mio vero io e mi hanno aiutato a ritrovarlo e ad abbracciarlo”, ha detto al magazine.

“Hanno passato molto”, ha detto la Jolie. “Imparo dalla loro forza. Come genitori, incoraggiamo i nostri figli ad abbracciare tutto ciò che sono, e loro vogliono lo stesso per noi”.

Nell’intervista con Vogue India, Angelina Jolie ha parlato anche della bellezza della maternità – dal punto di vista biologico e dell’adozione.

“Ognuno è un modo bellissimo di diventare famiglia. L’importante è parlare apertamente di tutto ciò. A casa nostra ‘adozione’ e ‘orfanotrofio’ sono parole positive. Con i miei figli adottivi, non posso parlare di gravidanza, ma descrivo con molti dettagli e con molto amore il viaggio per incontrarli e di come è stato guardarli negli occhi per la prima volta”.

“Tutti i bambini adottati hanno un meraviglioso mistero di un mondo che incontra il tuo. Quando provengono da un’altra razza e terra straniera, quel mistero, quel dono, è così pieno. E loro, non devono mai perdere il contatto con le loro origini”, ha aggiunto Angelina Jolie. “Hanno radici che tu non hai. Onorale. Impara da loro. È il viaggio più straordinario da condividere. Non stanno entrando nel tuo mondo, stai tu entrando nei mondi degli altri”.