Naomi Campbell e la dipendenza dalle droghe: “Mi stavo uccidendo”

Naomi Campbell ha parlato della sua battaglia contro la dipendenza dalla droga e dall’alcol nel nuovo documentario, The Super Models, che vede la partecipazione anche di Cindy Crawford, Linda Evangelista e Christy Turlington. L’icona della moda, 53 anni, ha affermato di aver iniziato ad abusare di sostanze per affrontare il dolore dei suoi problemi di abbandono infantile, così come a seguito della morte scioccante del suo caro amico, lo stilista Gianni Versace.

“Quando ho iniziato a fare uso di cocaina, quella era una delle cose che ho cercato di nascondere. Era il dolore”, ha spiegato la top model, aggiungendo che “la dipendenza è una tale stupidaggine“. “Ho cercato di nascondere qualcosa, i miei sentimenti. Ho provato a coprirli con la droga”, ha rivelato Naomi Campbell. “Ma non puoi coprirli. Mi stavo uccidendo con la dipendenza. È stato molto doloroso”.

Il percorso di riabilitazione

La musa di Versace ha combattuto contro la dipendenza per cinque anni ed è arrivata a svenire durante un servizio fotografico nel 1999.Questo episodio l’ha spinta a cercare aiuto e ricoverarsi in riabilitazione lo stesso anno. “Scegliere di andare in riabilitazione è stata una delle cose migliori e uniche che avrei potuto fare per me stessa in quel momento. È spaventoso prendere lo specchio e guardarsi davvero” ha detto Campbell, aggiungendo: “È spaventoso e mi ci sono voluti molti anni per riconoscere i miei traumi e affrontarli”.

The Super Models ripercorre gli anni ’80, quando le 4 modelle, provenienti da diversi angoli del mondo, si unirono a New York. Già forti di per sé, la fama che raggiunsero insieme era diventata l’essenza stessa dell’industria fashion. Il loro prestigio era così straordinario che permise alle quattro di superare la fama dei marchi che presentavano, rendendo i nomi di Naomi, Cindy, Linda e Christy tanto importanti quanto gli stilisti che le vestivano.