Monica Bellucci e l’amore con Tim Burton: “Lui un’anima bellissima”

Monica Bellucci ha parlato della sua relazione con il regista Tim Burton, dopo essere apparsi raggianti sul red carpet dell’ultimo Festival del Cinema di Roma. Nel corso di un’intervista con Il Corriere della Sera, la diva italiana ha detto: “È sempre difficile parlare di un incontro privato. Posso dire solo che per me è un incontro umano speciale: Tim è un’anima bellissima e sono molto felice”.

E sul traguardo dei 60 anni spiega: “Manca ancora un anno! L’importante per me è continuare a stare bene e fare cose che mi piacciono e mi stimolano. Ha dimenticato, per esempio, che a 45 anni sono diventata madre per la seconda volta e a 55 anni ho fatto teatro per la prima volta, con Maria Callas”.

Anche se non vive più in Italia, torna spesso nella sua Umbria, dove l’aspetta sempre la sua numerosa famiglia. “In casa mia non mancano mai la pasta, il parmigiano, l’olio, le mozzarelle, prosciutto crudo e cotto, le cose che posso utilizzare per preparare la cena in un secondo quando rientro tardi”, confessa.

Monica Bellucci e la passione per il suo lavoro

Parlando della sua vita, Monica Bellucci aggiunge: “È sempre molto difficile poter fare una descrizione di sé stessi, oggi c’è un modo di vivere l’immagine che è diversa dal passato. Io ho passione per quello che faccio, ma più diventi adulta e più acquisti distanza dalle cose. Mi piace il mio lavoro e ho voglia di vivere la mia vita: questa sono io”.

E sulle ansie da prestazione, l’attrice specifica: “Sono una comune mortale! Quando ho fatto teatro era un grande piacere, ma anche una grande sofferenza: è spettacolo vivo, c’è questa verità dove l’attore diventa trasparente, si sente l’emozione che passa da lui al pubblico. C’è questa relazione così sottile e così sincera con gli spettatori, che non li puoi tradire. È un’esperienza molto bella, ma anche dolorosa, perché sei senza pelle”.