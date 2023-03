Miranda Kerr svela la sua beauty routine, tutta firmata Kora Organics

Nel corso di un’intervista con People, Miranda Kerr ha svelato i segreti della sua beauty routine. La modella si affida completamente alla sua linea di bellezza, Kora Organics. “Non vado da nessuna parte senza i miei prodotti per la cura della pelle preferiti della mia gamma di cura biologica, KORA Organics“.

“La mia routine mattutina – ha spiegato la top model – inizia con il nostro detergente schiumogeno Glow alla curcuma. Poi mi piace usare la nostra maschera illuminante ed esfoliante alla curcuma come uno scrub (rende la mia pelle splendente all’istante!). Spruzzo il Minty Mineral Hydration Mist prima di applicare il siero Noni Glow Vitamin C e il nostro nuovo siero Plant Stem Cell Retinol Alternative, che verrà lanciato alla fine di questo mese”. Poi, “un olio per il viso per mantenere la mia pelle idratata tutto il giorno. Adoro il modo in cui tutti questi prodotti fanno sentire la mia cute e il mio spirito nutriti e sollevati”.

Miranda Kerr, tè alla melissa e oli essenziali nelle sue giornate

“In qualità di Certified Health Coach, sono affascinata dagli effetti che le piante energetiche possono avere sul corpo. E come australiana, adoro una tazza di tè. È dimostrato che la melissa aiuti a calmare il sistema nervoso e la bevo più volte per tutto il giorno”. Nella sua routine quotidiana non mancano mai gli oli essenziali. Durante i suoi viaggi, ama mangiare le alghe Gimme Organic Roasted. “Non dimentico mai una banana. Il potassio aiuta a ridurre lo stress e l’ansia e non importa quante volte ho parlato davanti a grandi folle, continuo a innervosirmi”. Non trascura mai la Vitamina C, che “aiuta a mantenere sano il mio sistema immunitario”.

In passato Miranda ha confessato che anche il marito, Evan Spiegel, CEO di Snapchat, usa i suoi prodotti “sotto la doccia ogni mattina”. “Usa la maschera schiarente ed esfoliante alla curcuma come scrub ogni mattina sotto la doccia senza fallo”, ha detto in una precedente intervista a PEOPLE. “E usa l’olio per il viso Noni Glow e la crema idratante alla curcuma. Questi sono i suoi tre prodotti. Usa anche il bagnoschiuma e la lozione per il corpo!”.