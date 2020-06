Lily Aldridge è una delle modelle più popolari del pianeta. E’ stata un angelo di Victoria’s Secret dal 2010 al 2018.

Tra i segreti di bellezza della top model c’è una maschera low cost, disponibile anche in Italia.

Parliamo della Turmeric Brightening & Exfoliating Mask di Kora Organics, il brand dell’indossatrice australiana Miranda Kerr.

Della sua skincare routine prima di andare a dormire Lily Aldridge ha detto: “Di solito metto anche una maschera per il viso e ho adorato quella alla curcuma di Kora per un bagliore istantaneo”.

Il prodotto è venduto dalla catena Douglas ed è disponibile nel formato da 30 ml al prezzo di 15,99 euro.

Si tratta di una maschera esfoliante per il viso biologica 2 in 1 tonificante.

E’ stata formulata per rivitalizzare, illuminare e stimolare il rinnovamento delle cellule della pelle.

Contiene curcuma biologica certificata, enzimi di papaia, corteccia di Aspen, menta piperita e semi di rosa canina.

Ingredienti che detossinano in profondità i pori e perfezionano il tono e la consistenza, lasciando la pelle luminosa e sana.

Come usare la maschera Kora Organics.

Massaggiare il prodotto sulla pelle umida evitando la zona degli occhi.

Lasciare in posa per 5-15 minuti gli enzimi lavorano per ottenere un risultato magico.

Rimuovere poi con acqua con movimenti circolari per esfoliare.

Per un’esfoliazione maggiore, rimuovere con un panno umido.

Il sito consiglia di utilizzare 2-3 volte a settimana la maschera per risultati ottimali.

L’olio al Noni che usa Miranda Kerr.

Tra i vari prodotti Kora Organics ne abbiamo scovato uno ideale per regalarsi un messaggio a casa in questi tempi di isolamento.

Si tratta dell’olio del Noni Glow Body Oil, un olio prestigioso e leggero per il trattamento del corpo multiuso.

Combina efficaci estratti organici di Noni, rosa canina e semi di girasole, fornendo alla pelle una ricca fonte di antiossidanti e acidi grassi essenziali.