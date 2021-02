Meghan Markle ha vinto la sua battaglia legale contro la casa editrice che pubblica Mail e Mail on Sunday.

I due tabloid britannici sono stati chiamati in causa dalla consorte del principe Harry per aver pubblicato senza permesso a suo tempo una lettera privata colma amarezza, da lei inviata al padre Thomas.

Il giudice londinese Mark Warby ha accolto la richiesta degli avvocati della duchessa di emettere un giudizio immediato sulla vicenda, senza dar luogo a un processo che avrebbe dato spazio a ulteriore sensazionalismo mediatico.

Il giudice ha detto che Meghan aveva “una ragionevole aspettativa che il contenuto della lettera sarebbe rimasto privato”.

E’ stato stabilito che la pubblicazione della missiva è stato un attentato alla privacy di Meghan e anche al copyright.

Il commento di Meghan Markle sulla sua vittoria legale.

In una sua dichiarazione riportata dal sito della BBC, la duchessa del Sussex ha detto di essere grata al tribunale per aver tenuto conto “delle pratiche illegali e disumanizzanti” dei giornali in questione.

“Per questi venditori, è un gioco. Per me e tanti altri, è la vita reale, le relazioni reali e la tristezza molto reale”, ha detto.

“Il danno che hanno fatto e continuano a fare è profondo”.

Meghan ha detto che la sua “vittoria globale” significa “abbiamo vinto tutti”, aggiungendo:

“Ora sappiamo, e speriamo che è stato creato un precedente legale, che non puoi prendere la privacy di qualcuno e sfruttarla in un caso di privacy, come l’imputato ha palesemente fatto negli ultimi due anni”.

Le lettera inviata da Meghan al padre nel 2018.

Meghan ha inviato la lettera scritta a mano a suo padre, Thomas Markle, nell’agosto 2018, in seguito al suo matrimonio con il principe Harry nel maggio dello stesso anno, a cui il signor Markle non ha partecipato.

La coppia ora vive negli Stati Uniti con il figlio Archie, dopo essersi ritirata dai ruoli nella famiglia reale.