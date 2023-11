Meghan Markle visita la sede dell’associazione Justice for Girls

Meghan Markle è tornata a far visita alla sede di Justice for Girls, un’organizzazione no-profit canadese che mira ad aiutare le ragazze adolescenti che vivono in povertà. Martedì scorso la duchessa di Sussex, 42 anni, si è recata all’ufficio di Vancouver dell’organizzazione di beneficenza. Meghan, che si era già stata nello stesso ufficio nel 2020, si è unita a Jessica Lake e Lauri Thompson dell’All One Fund della famiglia Lake e a un gruppo di donne per una discussione sul lavoro dell’organizzazione no-profit.

Justice for Girls è stata creata per difendere la salute e il benessere delle ragazze adolescenti che vivono in povertà, oltre a lavorare per fornire accesso a “uguaglianza, libertà dalla violenza e dal colonialismo”, scrive il sito ufficiale dell’organizzazione, che ha condiviso la notizia dell’apparizione di Meghan Markle in un post su Instagram, evidenziando i momenti chiave della sua visita.

“Dedita al femminista fin dalla giovane età, la Duchessa era ansiosa di chiacchierare con due dei nostri stagisti adolescenti per discutere delle loro lotte personali per la giustizia”, si legge nella didascalia dell’organizzazione. “Il suo approccio genuino e comprensivo ha fatto sì che le ragazze si sentissero ascoltate, supportate e ispirate.”

La giornata è stata un’occasione per conversare sui “decenni di lavoro dell’organizzazione a favore dell’accesso delle ragazze all’istruzione, della libertà dalla violenza, dei diritti degli indigeni e della giustizia ambientale” e si siano concentrate sull’importanza delle “ragazze” e la leadership delle giovani donne.

Durante la visita della duchessa del Sussex nel 2020, il gruppo le ha regalato un ciondolo a forma di coda di balena in oro e diamanti che era stato donato da una gioielliera locale. “Ci siamo sentite tutte a nostro agio”, ha detto a PEOPLE la co-direttrice di Justice for Girls Zoe Craig-Sparrow dopo la prima visita di Meghan. La co-fondatrice di Justice for Girls, Annabel Webb, ha ha aggiunto: “Quando abbiamo creato l’organizzazione, ci siamo assicurati che fossero le giovani donne stesse a dire: ‘Queste sono le cose su cui abbiamo bisogno di sostegno e queste sono le cose che ci tengono giù e ci hanno spinto sulle strade o nelle carceri o in crescenti condizioni di povertà e violenza'”. Fonte: People.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justice for Girls (@justiceforgirls_canada)



​