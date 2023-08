Meghan Markle, una benedizione per la serie Suits: record di streaming

Meghan Markle è stata una benedizione per la serie Suits, di cui è stata protagonista fino all’inizio della sua relazione con il principe Harry. Lo spettacolo di USA Network ha raggiunto 3,14 miliardi di minuti di streaming durante la settimana dal 26 giugno al 2 luglio dopo il suo debutto su Netflix il mese scorso, come si legge su Page Six. La serie ha superato il precedente detentore del record, “Manifest”, che ha totalizzato 2,49 miliardi di minuti di tempo di visualizzazione, secondo l’Hollywood Reporter.

Lo show è andato in onda per nove stagioni, ma Markle è uscita di scena dopo la settima stagione in seguito al suo fidanzamento con il principe Harry nel 2017. I due si sono sposati al Castello di Windsor nel maggio 2018 e da allora hanno dato il benvenuto a due figli: il figlio Archie, 4 anni, e la figlia Lilibet, 2 anni. La coppia attualmente risiede a Montecito, in California, dopo essersi dimesso dai doveri reali verso la Corona.

Sebbene Meghan Markle abbia lasciato la recitazione, fonti hanno riferito a Page Six a maggio che l’ex attrice avrebbe firmato un accordo con l’agenzia di talenti del manager di Hollywood Ari Emanuel, di WME, per diventare un “attrice di potere” nel settore. “Anche se è, ovviamente, un’attrice, non si tratta di film o spettacoli in cui Meghan deve recitare, si tratta di creare progetti da produrre per lei – vuole dirigere lo spettacolo”, ha detto un insider.

“Meghan – ha detto la produzione in un comunicato – è stata un membro della nostra famiglia per sette anni ed è stata una gioia lavorare con lei. La ringraziamo per la sua innegabile passione e dedizione a Suits. Le auguriamo il meglio”, avevano fatto sapere i produttori della serie Suits. Ma oggi, dopo il ritorno negli Usa, tutto potrebbe cambiare e la duchessa potrebbe riappropriarsi del suo vecchio lavoro. Se non nei panni di attrice, in qualche altro ruolo legato al cinema.