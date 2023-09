Meghan Markle, total black in Banana Republic agli Invictus Games. La duchessa del Sussex ha raggiunto il marito all’evento sportivo che prevede la competizione tra veterani di guerra, che hanno contratto disabilità permanenti in servizio o per causa di servizio, in diverse discipline sportive.

L’ex attrice ha tenuto un lungo discorso davanti ai presenti, riuniti in un hotel di Dusseldorf. La coppia non si vedeva insieme dall’1 settembre, quando erano stati avvistati a un concerto di Beyoncé. La manifestazione sportiva ha anche un valore simbolico per i due: è lì che hanno ufficializzato la loro storia d’amore nell’edizione di Toronto del 2017.

Meghan si è scusata per il ritardo e ha spiegato di essersi persa l’inizio dei giochi perché impossibilitata a partire a causa di necessità legate ai figli. “Sono davvero orgogliosa di far parte di questa famiglia Invictus con tutti voi. Sono grata a tutti voi che siete qui” ha detto. Ha concluso riferendosi nuovamente a Lilibet e Arcbie: “Un giorno spero che potremo portare con noi anche i nostri figli in modo che possano sperimentare quanto sia fantastico”.

Il look della duchessa

Per l’occasione, Meghan Markle ha indossato un abito chemisier midi con gonna a pieghe firmato Banana Republic da 130 euro con cintura in vita di Bottega Veneta. L’abito è stato abbinato a un paio di décolleté Aquazzura (modello Purist Pump 105) con tacco da 595 euro. Impossibile non notare al polso della moglie di Harry il prezioso orologio Tank Française (26 mila dollari circa), che sembra abbia ereditato dalla principessa Diana.

Secondo il principe, questa competizione serve anche a superare i propri limiti: “Potresti essere un modello di ispirazione per un’altra persona”. “Forse non sarà più una tuta mimetica, ma avrete di nuovo una bandiera sulla spalla o sul petto. Voi e le vostre famiglie siete di nuovo parte di una squadra”.