Meghan Markle svela la sua “vorticosa” routine quotidiana di mamma, nell’ultimo episodio del suo podcast per Spotify. La duchessa del Sussex, 41 anni, attualmente vive in una villa da 14 milioni di dollari in California, insieme al marito, il principe Harry, 38 anni e ai loro due figli, Archie, tre anni, e Lilibet, un anno e mezzo. La famiglia si è trasferita negli Usa dopo essersi ritirata formalmente dagli impegni reali verso la corona britannica. Parlando con una delle sue ospiti, l’attrice americana Pamela Adlon, nell’episodio ‘Good Wife/Bad Wife, Good Mom/Bad Mom‘ Meghan ha rivelato come si svolgono le mattine tipo della coppia.

Meghan Markle ha rivelato che lei e il principe Harry iniziano la giornata prendendosi cura dei loro figli, dalla preparazione del pranzo al sacco di Archie al dare da mangiare ai loro tre cani, fino alla colazione per l’intera famiglia, che è “molto importante per lei”. L’ex attrice è certa che la sua corsa diventerà “sempre più caotica man mano che invecchieranno”. “Preparo la colazione per tutti e tre. È molto importante per me. Adoro farlo. Mi sembra il modo migliore per iniziare la mattinata”, specifica. “E poi si va a dare da mangiare a tutti e tre i cani, perché abbiamo appena preso un altro cane e poi portare Archie fuori dalla porta per andare a scuola e, sai, ma lo fa, sembra un vortice”, ha detto.

Pamela ha commentato che spera che il principe Harry contribuisca a questa impegnativa routine mattutina e al passo con il “tempo dei bambini”. “Inoltre, spero che papà stia dando un buon contributo per apprezzare il tempo, il tempo dei bambini”, ha detto. Meghan ha risposto: “Oh mio marito? Lui è un grande”. La duchessa ha detto che “si inchina” alle donne che fanno tutto da sole in quanto madri single e ha aggiunto “è così difficile essere una mamma”. Fonte: Daily Mail. Foto Ansa.