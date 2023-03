Meghan Markle svela la ricetta della sua torta al limone e olio d’oliva. Nei giorni scorsi, il gruppo editoriale Penguin Random House ha annunciato che World Central Kitchen dello chef José Andrés sta pubblicando il suo primo libro di cucina e ha confermato che la duchessa del Sussex sta contribuendo all’iniziativa con una ricetta.

La torta al limone e olio d’oliva di Meghan sarà presentata in “The World Central Kitchen Cookbook: Feeding Humanity, Feeding Hope”, che arriverà sugli scaffali il 12 settembre i America. Anche Michelle Obama, Guy Fieri, Emeril Lagasse e Ayesha Curry stanno partecipando all’iniziativa. Tutti i proventi del testo andranno a beneficio degli sforzi di risposta alle emergenze dell’organizzazione no profit.

“Il libro di cucina è un’accattivante raccolta di storie e ricette di rinomati chef, cuochi locali e amici dell’organizzazione no profit globale, che nutre le comunità colpite da disastri naturali e crisi umanitarie”, si legge in una dichiarazione sul sito web della Archewell Foundation di Meghan e del principe Harry. “Meghan, la duchessa del Sussex è orgogliosa di aver contribuito con una ricetta”.

Archewell collabora con World Central Kitchen da dicembre 2020 per creare un cambiamento positivo nella comunità. I gruppi hanno lavorato in tandem per costruire quattro centri di soccorso comunitario in tutto il mondo e più recentemente hanno distribuito pasti in Ucraina.

Meghan Markle e la cucina solidale

Nella sua parentesi di vita londinese, Meghan ha collaborato con Hubb Community Kitchen per la pubblicazione del libro di ricette “Together: Our Community Cookbook“, da lei scritto assieme alle donne della Grenfell Tower, edificio in cui a causa di un incendio persero la vita 82 persone nel giugno 2017.

Alla Hubb Community Kitchen famiglie di origini diverse si ritrovano per cucinare e mangiare assieme seduti a un unico tavolo cui oggi si è seduta in passato anche la duchessa del Sussex, dopo aver preparato un pasto completo con tanto di grembiule legato in vita sopra il pancione, quando era in attesa di Achie, il suo primogenito.