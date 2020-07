I rapporti tra i due sono diventati così tesi che lui non ha partecipato né alle nozze né al battesimo del piccolo Archie. Negli ultimi documenti legali presentati nella causa sulla privacy tra Meghan Markle e Associated Newspapers, la duchessa risponde all’affermazione secondo cui lei non avrebbe mai aiutato economicamente suo padre Thomas Markle. Nonostante lui le avesse pagati, in passato, tutti gli studi per il college.

Mettendo le cose in chiaro, Meghan Merkle ha negato tutte le accuse rivelando di aver dato “contributi volontari” a suo padre fin da quando ha iniziato a guadagnare nel campo della recitazione, nel 2014.

Tuttavia, i pagamenti si sono fermati dopo che Meghan ha sposato il principe Harry nel 2018. Da quel momento, la relazione padre-figlia ha iniziato a scricchiolare.

Nei documenti giudiziari ottenuti da The Mirror, Meghan Markle ha anche rivelato che il padre Thomas non era l’unico a pagare per la sua educazione alla Northwestern University. Anche la mamma, Doria Ragland, ha contribuito alle tasse universitarie. Inoltre, Meghan pagava il college con un lavoro part-time e una borsa di studio.

Le dichiarazioni di Meghan Markle

“In ogni caso, è ammesso e non è mai stato negato che il padre del richiedente l’abbia sostenuta durante l’infanzia e adolescenza”, si legge nel documento legale.

“Il sig. Markle non ha pagato tutte le tasse universitarie del richiedente. Anche la madre del richiedente ha contribuito alle sue spese universitarie. Inoltre, il richiedente ha ricevuto borse di studio per i buoni risultati accademici, che ha ridotto le tasse universitarie da pagare”.

Il documento continua:

“La Richiedente (Meghan Markle, ndr), durante gli studi, ha anche intrapreso un programma di lavoro nel campus. Le entrate che riceveva venivano applicate direttamente per integrare e ridurre i costi delle tasse scolastiche”.

Dopo aver ottenuto il suo ruolo in Suit, Meghan Markle ha iniziato a dare un contributo finanziario al padre che “non era finalizzato al pagamento di prestiti ma puramente a fornire suo sostegno finanziario personale”.