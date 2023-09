Meghan Markle si è pettinata e truccata da sola agli Invictus Games

Chi fa da sé fa per tre. Lo sa bene Meghan Markle, che prima di salire sul palco degli Invictus Games si è pettinata e truccata da sola. La duchessa del Sussex, 42 anni, è volata da Los Angeles lo scorso martedì per raggiungere suo marito, il principe Harry, che ha patrocinato la competizione a Dusseldorf, in Germania.

Parlando davanti al pubblico, l’ex attrice si è scusata per il ritardo e ha spiegato di essere stata impegnata con i suoi figli, il principe Archie, quattro anni, e la principessa Lilibet, due, prima di partire per l’Europa. Gli assistenti hanno detto che Meghan si è fatta i capelli e il trucco da sola dopo essere arrivata al suo hotel a cinque stelle a Dusseldorf e si è preparata per l’evento in poco più di un’ora. Meghan ha lasciato i capelli sciolti e indossato un suo abito chemisier firmato Banana Republic.

Di solito Meghan si affida al truccatore americano Daniel Martin, che ha curato il suo make up in occasione del royal wedding. Tuttavia, Martin stava festeggiando il suo anniversario di matrimonio con il marito Randall Stattler in Messico. Il suo parrucchiere preferito, George Northwood, era invece impegnato con Alexa Chung per l’apertura di Vogue World Newsstand nei magazzini Selfridges a Londra.

La notizia non sembra però una novità. Un membro attivo della famiglia reale ha infatti riferito che Meghan si è spesso truccata e pettinata da sola. “Le piace semplicemente truccarsi da sola. Meghan si trucca per alcune occasioni speciali, ma le piace farlo da sola”, ha detto la fonte a US weekly nel 2019.

Meghan Markle ha raccontato ai presenti di aver visitato una Fisher House a Los Angeles qualche settimana prima e di essere rimasta “commossa” da ciò che ha visto. L’organizzazione aiuta i veterani e le loro famiglie ed è uno dei principali sponsor degli Invictus Games. Ha detto: “Capiscono, come mio marito nei precedenti Invictus Games, quanto sia importante la riabilitazione, non solo come esperienza solitaria ma come famiglia”. Fonte: Daily Mail.