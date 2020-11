Questa settimana Meghan Markle entrerà nella storia in quanto primo membro della famiglia reale britannica a esercitare pubblicamente il suo diritto di voto.

Il 3 novembre 2020 l’America è chiamata al voto e anche la Duchessa del Sussex potrà dare il suo contributo.

Meghan Markle e il marito, il principe Harry, si sono ritirati dai doveri reali a marzo.

I due sono recentemente apparsi nello speciale televisivo TIME 100 2020 per implorare gli americani ad esercitare il loro diritto di voto.

“Ogni quattro anni ci viene detta la stessa cosa, che questa è l’elezione più importante della nostra vita”, ha detto la duchessa durante l’apparizione.

“Ma questo lo è. Quando votiamo, i nostri valori vengono messi in atto e le nostre voci vengono ascoltate. La tua voce ricorda che sei importante, perché lo fai e meriti di essere ascoltato”.

Harry ha parlato della sua posizione diversa rispetto alla moglie per queste elezioni. “In queste elezioni, non potrò votare qui negli Stati Uniti”, ha confermato.

“Ma molti di voi potrebbero non sapere che non sono stato in grado di votare nel Regno Unito per tutta la mia vita”.

“Mentre ci avviciniamo a novembre è fondamentale rifiutare l’incitamento all’odio, la disinformazione e la negatività online”.

L’Election Day in America.

Una grande incertezza su come si chiuderà realmente questo Election Day del 2020. La sfida è tra il presidente uscente Donald Trump e lo sfidante Joe Biden.

Se alla fine della maratona notturna si avrà un vincitore ufficiale, oppure se bisognerà andare avanti per giorni, o addirittura settimane, per conoscere chi siederà nello Studio Ovale nei prossimi quattro anni.

Biden “è il presidente di cui il paese ha bisogno per unirsi”, ha twittato Lady Gaga postando una sua foto con il candidato democratico.

E non è difficile capire anche a chi andrà il voto di Meghan, notoriamente democratica e non particolarmente simpatica a Donald Trump, che ha avuto in passato una battuta infelice su di lei.