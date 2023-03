Meghan Markle è stata premiata con un Gracie Awards per il suo podcast “Archetypes” su Spotify. Si tratta di un premio dato dalla Alliance for Women in Media Foundation negli Stati Uniti, per celebrare e onorare la programmazione creata dalle donne che hanno dato contributi esemplari nei media elettronici.

“Grazie alla Alliance for Women in Media Foundation per questo prestigioso onore. Questo è un successo condiviso per me e il team dietro Archetypes – la maggior parte delle quali sono donne – e gli ospiti stimolanti che si sono uniti a me ogni settimana”, ha detto Meghan in un dichiarazione condivisa sul sito web della Archewell Foundation.

Meghan Markle premiata ai People’s Choice Award

Meghan aveva precedentemente descritto Archetypes come “un lavoro d’amore”, dopo che il pocast aveva vinto il People’s Choice Award nel 2022. “Grazie a tutti i sostenitori e fan di Archetypes che hanno votato per noi per questo speciale People’s Choice Award”, aveva dichiarato a dicembre. “Mi è piaciuto mettere le mani nel processo, sedermi fino a tarda notte a letto, lavorare sulla scrittura e sulla creatività. E mi è piaciuto scavare in profondità in conversazioni significative con i miei ospiti diversi e stimolanti, ridere e imparare con loro, e con ognuno di loro stai ascoltando.”

Le altre donne premiate

Come Meghan anche Katie Couric è stata premiata per il suo spettacolo omonimo Next Question e Alex Cooper per Call Her Daddy. Le star celebrate come vincitrici nazionali della televisione sono Christina Applegate, Tracee Ellis Ross, Faith Hill, Amanda Seyfried, Ava DuVernay e Ziwe (che è apparsa su Archetypes in autunno).

Altri premiati nella categoria TV includono The Drew Barrymore Show, Abbott Elementary e TODAY, mentre The First Lady con Viola Davis, Michelle Pfeiffer e Gillian Anderson vince il prestigioso Grand Award per la produzione eccezionale. Fonte: People.