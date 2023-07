Meghan Markle pensa a un possibile brand personale separato da Harry

Meghan Markle pensa a un possibile brand personale separato dal marito Harry. Secondo la commentatrice reale Kinsey Schofield, intervenuta nello show australiano Sunrise, la coppia potrebbe abbandonare presto il marchio congiunto, Sussex Entertainment, che ultimamente sembrerebbe entrato in crisi. “È stato davvero importante quando si sono allontanati dalla Corona, ma credo che sia arrivato alla fine”.

“In questo momento c’è la sensazione che il brand Sussex sia macchiato”, ha aggiunto Schofield, parlando della possibilità che l’ex attrice possa proseguire la sua carriera slegata dall’immagine del principe. Dietro questa scelta ci sarebbe il celebre manager William Morris, con cui si mormora che l’ex attrice abbia recentemente firmato un contratto. “Sarà proprio l’agenzia a dirle che può decollare e fare le sue cose”.

Harry e Meghan attaccati da Spotify

Bill Simmons, manager della celebre piattaforma di streaming, ha etichettato Harry e Meghan Markle come degli “imbroglioni“. I duchi hanno collaborato con la piattaforma per la realizzazione di contenuti, ma poi hanno annunciato che la loro collaborazione non proseguirà. “I fot***i imbroglioni, questo è il podcast che avremmo dovuto lanciare con loro”, ha detto l’Head of Podcast Innovation and Monetization di Spotify. “Dovrei ubriacarmi una sera per raccontare la storia della conversazione che ebbi una volta su Zoom con il principe Harry per cercar di aiutarlo a sviluppare un’idea per il podcast. È una delle mie storie migliori”, ha aggiunto Simmons nell’ultima puntata del suo podcast.

Nessuna crisi con Netflix

Nelle ultime settimane si era parlato anche di una possibile crisi tra i Sussexes e il colosso Netflix, con il quale hanno già gitao una docuserie di successo. Ma a quanto pare si sarebbe trattato solo di un falso rumor. “Apprezziamo la nostra partnership con Archewell Productions. Harry & Meghan è stato il più grande documentario d’esordio di sempre di Netflix e continueremo a lavorare insieme su una serie di progetti, inclusa la prossima serie di documentari Heart of Invictus “, ha detto a ET un portavoce di Netflix.