Prima di sposare Harry, Meghan Markle era un’attrice e influencer di successo.

Esperta di yoga, moda, diete, in generale lifestyle e arredo, l’ormai ex duchessa del Sussex forniva consigli tramite il blog The Tig.

Quando si è fidanzata con il nipote della regina Elisabetta Meghan ha detto addio a molte sue passioni.

Ora che la coppia ha detto addio alla vita reale e si è trasferita a Los Angeles, tutto potrebbe cambiare con un vero ritorno alle origini.

Meditazione e yoga sono in cima alla lista, ma anche alcuni segreti di bellezza che Markle potrebbe recuperare.

Tra questi c’è il mascara Diorshow Iconic High Definition Lash Curler, il preferito della cognata di Kate Middleton.

Non è chiaro se il mascara, citato durante un’intervista del 2014 con Allure, regni ancora nel beauty case dell’ex attrice, ma una cosa è certa: lo ha amato profondamente.

Il prezzo non è propriamente low cost ma comunque affordable. Costa tra i 34 euro e i 35 euro a seconda del rivenditore.

Il suo applicatore in elastomero è morbido ed è dotato di setole oblique per catturare e modellare le ciglia, una ad una.

Con un movimento verticale, l’applicatore Diorshow Iconic realizza un vero e proprio “brushing” delle ciglia.

Arricchito con una formula innovativa, Diorshow Iconic modella, allunga e incurva le ciglia per una tenuta estrema ed una definizione spettacolare.

La crema amata da Meghan.

Tra gli altri prodotti notoriamente amati da Meghan Markle c’è anche The Water Cream di Tatcha.

Si tratta di una crema d’acqua anti-invecchiamento priva di oli, che rilascia un’esplosione di nutrienti giapponesi che migliorano la pelle.

Oil-free, anti-aging, contiene potenti estratti vegetali e un’idratazione ottimale per una pelle dall’aspetto senza pori.

Chiarisce e perfeziona la pelle con vegetali botanici giapponesi puri e potenti. (Per maggiori info clicca qui).