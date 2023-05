Meghan Markle ai WVA 2023 con l’abito firmato Johanna Ortiz

Meghan Markle è stata tra le donne premiate agli ultimi Women of Vision Awards 2023 a New York. I premi vengono assegnati a individui che dimostrano un forte impegno nei confronti delle questioni femminili e che hanno comunicato una loro visione, coinvolgendo i membri della comunità, leader inclusi.

Il look di Meghan in Johanna Ortiz

Per l’occasione, la Duchessa del Sussex ha indossato un abito dorato trapuntato senza spalline di Johanna Ortiz con uno spacco frontale e un piccolo taglio di diamanti davanti. Gioielli in oro, diamanti e un paio di tacchi neri con cinturino con accenti dorati abbinati per completare il tutto.

Meghan Markle è stata accompagnata all’evento da suo marito, il principe Harry e sua madre Doria Ragland. In questa occasione ha ritrovato anche la sua amica Gloria Steinem, co-fondatrice della Ms. Foundation, che le ha consegnato il premio. Steinem ha detto a People che Meghan è un “grande essere umano”. “Non sono un’esperta di media, ma mi sembra che sia diversa dall’immagine di lei nei media”, ha detto l’attivista femminista. “È intelligente, divertente e dedita alle questioni sociali”.

Meghan ringrazia Gloria Steinem

Da parte sua Meghan ha ringraziato Steinem: “Per l’ispirazione che sei, per il tuo tutoraggio, i tuoi saggi consigli, il tuo senso dell’umorismo straordinariamente sfacciato e per la tua incredibile amicizia”. La duchessa ha parlato del segno lasciato su di lei, quando era bambina, dalla rivista “Ms.” (fondata da Steinem).

“Sulle riviste c’era scritto signorina. Le ricordo vividamente perché le immagini erano diverse. C’era una diversità che non avevo visto così spesso, sia di colore che di età e i nomi erano diversi”, ha continuato Meghan. “C’erano donne del Congresso, c’erano astronauti e gli argomenti erano diversi: dalla maternità all’essere una mamma che lavora a temi più pesanti come la violenza domestica, la soglia di povertà, scoprire le sue radici, da dove viene e questioni di equità. Ero troppo giovane all’epoca per sapere cosa significasse la maggior parte di ciò”, ha detto Meghan, aggiungendo che, nonostante ciò, “il significato di queste riviste era importante”.

“Quando rifletto sul periodo della mia vita, quando ero giovane, le impronte che sono state impresse nella mia mente, ora posso collegare i punti in un modo molto migliore per capire come sono diventata una giovane femminista e mi sono evoluta in un’attivista cresciuta “, ha detto Meghan Markle.