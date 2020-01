La bevanda detox amata da Kendall Jenner

Kendall Jenner è una delle modelle più famose del pianeta. Nella sua dieta non mancano bevande antiossidanti e depurative. Tra queste ce ne è una in particolare, una miscela rinfrescante di tè verde, limone e citronella con cui la top model non solo inizia ogni mattina la giornata, ma beve molto spesso durante il giorno per idratarsi e sentirsi più leggera.

I benefici del tè verde sono ormai noti un po’ a tutti. Questa bevanda contiene catechine e isoflavoni. Promuovere la termogenesi, un processo del corpo attraverso il quale le calorie vengono bruciate grazie all’energia consumata durante la digestione di un alimento. E’ antiossidante. Può essere un toccasana per l’intestino e può aiutare a lottare contro l’obesità.

Il limone è ricco di vitamina C, un’ottima fonte di antiossidanti che aiutano a combattere la formazione di radicali liberi, le principali cause dell’invecchiamento precoce dei tessuti. Favorisce la digestione. La citronella, ingrediente più insolito per un tè, è alleata della digestione e contro la ritenzione idrica. Nell’aromaterapia, svolge un’azione stimolante e antistress.

Kendall Jenner è nata a Los Angeles il 3 novembre 1995. La sua notorietà è cominciata grazie al reality show Al passo con i Kardashian. Kendall è figlia di Caitlyn Jenner e di Kris Jenner. Oltre alla sorella minore, Kylie, Kendall è sorellastra di Kim Kardashian. Sua madre Caitlyn ha avuto altri quattro figli da due precedenti matrimoni: Burton William “Burt”, Cassandra Lynn “Casey”, Brandon e Brody, e altri quattro figli, avuti con l’avvocato difensore, deceduto nel 2003, Robert Kardashian: Kourtney, Kim, Khloé e Rob.

Anche loro quattro hanno fatto parte del programma tv, Al passo con i Kardashian. Nell’aprile 2015 il padre dichiara di sentirsi donna e di volere iniziare il processo per il cambiamento di sesso e nel successivo mese di giugno appare sulla copertina di Vanity Fair col nome di Caitlyn Jenner.