Meghan Markle e Kate Middleton sembrano ormai distanti anni luce non solo dal punto di vista fisico (vivono in due continenti diversi), ma anche affettivo.

Due donne, due duchesse, due moglie che hanno sposato i figli di Carlo d’Inghilterra e Lady Diana, ma prima ancora due personalità assai differenti.

Ora che sta per uscire una nuova biografia reale, Finding Freedom, emergono giorno dopo giorno dettagli del rapporto tra le due cognate, che sembrerebbero non essersi mai particolarmente amate.

Ma almeno prima delle nozze non doveva essere così e in occasione del loro primo incontro entrambe avevano esitato per trovare un regalo che potesse fare colpo sull’altra.

Il primo meeting è avvenuto quattro mesi prima delle nozze, celebrate nel 2018. Gli autori Omid Scobie e Carolyn Durand scrivono nel loro libro che:

“Meghan ha comprato un regalo per la duchessa, che aveva festeggiato il suo compleanno appena un giorno prima”.

“Un taccuino in morbida pelle Smythson ha contribuito a rompere il ghiaccio, così come il fatto che Meghan parlasse di Charlotte, che aveva solo 20 mesi “

I notebook Smythson hanno un prezzo che varia dalle 39 alle 225 sterline e sono disponibili in diverse dimensioni e formati. Probabilmente Meghan ha optato per una delle più care.

I Sussexes avevano parlato del primo incontro di Meghan Markle con i Cambridge anche durante l’intervista pre nozze con Mishal Husain della BBC.

Meghan aveva ricordato i vari incontri che aveva avuto con Kate prima dell’annuncio di fidanzamento di Harry e Harry. In quell’occasione disse:

“La sua famiglia è stata così accogliente. La famiglia è stata grandiosa e nell’ultimo anno e mezzo abbiamo avuto davvero un bel momento per conoscerli e aiutarmi progressivamente a sentirmi parte non solo dell’istituzione ma anche della famiglia, che è stata davvero speciale”.

Mentre Harry: “È stato emozionante. L’ho vista per un periodo di tempo in cui non potevo dirlo a tutti e William desiderava ardentemente incontrarla, e anche Catherine…”.