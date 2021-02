Meghan Markle non farà ritorno nel Regno Unito la prossima estate perché “non vuole essere lontana da Archie”.

Ad affermarlo è Omid Scobie, co autore della biografia reale dei duchi del Sussex, “Finding Freedom“.

Meghan e il principe Harry stanno vivendo nella loro villa da 14 milioni di dollari in California, dopo essersi ritirata dai loro doveri reali l’anno scorso.

Sembra che l’ex attrice non accompagnerà il marito a Londra quando quest’ultimo visiterà la sua famiglia nei mesi estivi.

Scobie ha detto che a causa della crisi del Covid-19, è “più facile per il Duca fare il viaggio da solo”.

Parlando con la rivista Ok!, l’esperto reale ha spiegato:

“Meghan non vorrebbe essere lontana da Archie e sarebbe molto difficile includere un bambino piccolo nei suoi viaggi con tutte le restrizioni che potrebbero potenzialmente essere messe in atto”.

Questo non esclude che i duchi siano spesso in comunicazione con la famiglia virtualmente e “Archie adora prendere parte alle chiamate Zoom”.

Il giornalista e scrittore ha spiegato: “Sono sicuro che Meghan invierà alla Regina dei bellissimi fiori per il suo compleanno e chiederà anche ad Archie di aiutarla con il biglietto”.

Ben più critico sull’argomento l’esperto reale Nigel Cawthrone, secondo cui la decisione di non recarsi nel Regno Unito sarebbe un “affronto” da parte della duchessa.

Ha affermato: “Se Meghan decidesse di non partecipare senza motivo, sarebbe davvero un affronto per i suoi suoceri reali e segnerebbe il punto più basso nei rapporti tra la famiglia reale e i Sussex”.

Meghan Markle e il principe Harry contro la disinformazione via social.

La “disinformazione” sui social media è una minaccia alla democrazia. ne è convinto il principe Harry che, come affermato in un’intervista al sito Fast Company.

Il nipote della regina accusa le piattaforme di “sottrarsi alle loro responsabilità”.

“Sono stato davvero sorpreso di vedere come la mia storia fosse stata raccontata in un modo, la storia di mia moglie in un altro”.

“E la nostra relazione in un altro modo ancora. Quella falsa narrazione è diventata la madre di tutte le molestie”.