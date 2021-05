Harry e Meghan hanno acquistato la loro prima casa insieme nel giugno 2020.

I duchi, dopo la fuga dalla Gran Bretagna, passando per il Canada, hanno scelto come luogo in cui vivere la California, terra natale dell’ex attrice.

I Sussexes hanno acquistato una villa da 14 milioni di dollari a Montecito, nella contea di Santa Barbara.

La proprietà ha diverse caratteristiche incredibili per aiutare la coppia a rilassarsi.

Si dice che sia dotata di un centro benessere con sauna secca e una umida separata, inoltre il New York Post ha riferito che c’è anche una sala massaggi.

Durante la pandemia l’abitazione è diventata per tutti il luogo più vissuto e si è dovuta necessariamente convertire a luogo di relax, per il passatempo e per un eventuale allenamento.

All’interno la villa ha un totale di nove camere da letto e 16 bagni. C’è anche una guest house separata, dove può soggiornare Doria Ragland, la madre di Meghan.

Poi una biblioteca, una palestra, una sala giochi, una cantina, una cucina gourmet e una stanza con biliardo e mobile bar.

Quando arriverà l’estate, Harry, Meghan e i loro figli trascorreranno senza dubbio molto tempo all’aperto, dove c’è un campo da tennis e una grande piscina all’aperto.

La passione di Meghan per lo yoga.

Meghan Markle è una yogi a tutti gli effetti. Sua madre lo insegna ed entrambe sono appassionate.

La duchessa lo ha praticato durante la prima gravidanza e probabilmente starà facendo lo stesso con la seconda, in corso.

Un amico della coppia ha rivelato: “Harry ha supportato molto Meghan e ha lavorato con lei per il suo yoga durante la gravidanza. Vogliono dare ai loro figli l’inizio più sano e felice della vita”.

Harry è diventato un fan dello yoga dopo l’incontro con Meghan. “Ha portato calma alla sua vita. Meghan ha mantenuto la sua routine durante la gravidanza e molti esperti dicono che lo stretching delicato è molto utile anche per i bambini”, ha specificato la fonte.