Meghan Markle e il marito Harry hanno festeggiato il compleanno di Archie in un modo molto speciale.

L’impresa sociale neozelandese Make Give Live ha rivelato sui social che il Duca e la Duchessa del Sussex hanno donato 200 berretti per l’iniziativa I Got Your Back Pack (IGYBP).

In un video intitolato “Il regalo di compleanno di Archie ai bambini in Nuova Zelanda”, la fondatrice di Make Give Live, Claire Conza, ha spiegato che i berretti faranno parte degli articoli destinati a madri e bambini in fuga dalla violenza domestica.

“Grazie Harry e Meghan, il Duca e la Duchessa del Sussex e, naturalmente, Archie per la generosa donazione di questi 200 berretti ai vostri amici dall’altra parte del mondo in Nuova Zelanda”, ha fatto sapere MGL.

Il Duca e la Duchessa hanno già ordinato 100 berretti dall’impresa sociale nel dicembre 2020, che sono raddoppiati a 200 grazie al modello dell’organizzazione “compra uno, dai uno”.

Questa è solo una delle tante donazioni che i Sussexes stanno facendo alle associazioni che vogliono supportare.

Gli auguri speciali della royal family per Archie.

Archie ha compiuto due anni lo scorso sei maggio. Un compleanno festeggiato probabilmente tra le mura domestiche.

Kate e William hanno pubblicato una foto sul loro profilo Instagram, augurando un felice compleanno al loro nipotino.

I duchi hanno condiviso una foto del giorno del battesimo del piccolo. Anche Carlo e Camilla hanno seguito le orme di William e Kate.

Sul profilo della pagina Clarence House è stata condivisa una dolce foto che mostra il duca di Cornovaglia mentre guarda Harry che tiene in braccio Archie.

La didascalia del post dice: “Buon compleanno ad Archie, che compie due anni oggi”, insieme a una torta di compleanno come emoji.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor è nato il 6 maggio 2019 al Portland Hospital di Londra.

Attualmente è il settimo in linea al trono dietro suo padre Harry.