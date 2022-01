Il guardaroba di Meghan Markle ha sfiorato i 70mila euro nel 2021. Lo rivela il britannico Daily Mail. La duchessa del Sussex ha detto addio agli impegni reali, ma ciò non esclude che la sua attenzione agli outfit indossati sia stata massima. Questo nonostante il pubblico abbia visto l’ex attrice meno quest’anno rispetto allo scorso anche a causa del suo congedo di maternità dopo aver dato alla luce sua figlia Lilibet a giugno. Il valore del suo guardaroba ha superato persino Kate Middleton, i cui abiti del 2021 sono stati valutati intorno ai 57mila euro.

I suoi abiti più costosi sono stati sfoggiati ​​durante il viaggio di Harry e Meghan a New York a settembre. In quelle occasioni la reale ha indossato una quantità impressionante di capi firmati. Per esempio al Global Live Citizen, dove ha indossato un vestito del valore di oltre 8mila sterline. Tuttavia, il valore del guardarobe della duchessa nel 2021 è comunque inferiore a quello del 2019, quando era valutato oltre 211.693 sterline.

L’indipendenza economica di Meghan e Harry.

Le spese per l’acquisto dei capi indossati da Meghan Markle non sono più coperte dal principe Carlo, come quando i duchi vivevano nel Regno Unito. Dopo l’addio a Londra e il trasferimento in California, i duchi si sostentano da soli, come lo stesso Harry ha spiegato durante l’intervista con Oprah Winfrey. “Sono stato costretto a mantenere la mia famiglia con i soldi di mia madre”, aveva detto il principe. Un’indipendenza finanziaria che avrebbero raggiunto grazie a lucruosi contratti con Netflix e Spotify. Ma è stato davvero così?

La versione sembra non corrispondere pienamente con i fatti, o meglio con i documenti di spesa. Secondo i resoconti resi pubblici da Clarence House, residenza londinese di Carlo, il principe avrebbe continuato a finanziare i Sussex fino ai primi mesi dell’estate 2020, inviando loro una “somma considerevole”.