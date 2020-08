Meghan Markle ha donato 8mila sterline a un ente benefico britannico che offre lezioni di cucina guidate da migranti e rifugiati.

I fondi arrivano dai proventi del libro di cucina “Together”.

Si tratta di un ricettario che contiene 50 piatti preferiti dalle donne della comunità Grenfell, scritto proprio insieme alla duchessa.

E’ stata la pagina dell’ente benefico, Migrateful, a dare la notizia su Twitter, spiegando:

“Siamo così entusiasti di condividere che abbiamo ricevuto una donazione di £ 8000 dalla Royal Foundation per conto della Duchessa del Sussex, Meghan Markle!”.

L’associazione ha spiegato:

“Siamo immensamente grati per questa donazione che andrà a sostenere la missione Migrateful”.

La coppia reale è tornata alla Hubb Community Kitchen diverse volte durante l’anno, sia per impegni privati ​​che pubblici.

Di cosa si occupa l’associazione che ha ricevuto i fondi.

L’ente benefico gestisce corsi di cucina tenuti da rifugiati, richiedenti asilo e migranti che lottano per l’integrazione e l’accesso all’occupazione.

Sul sito si legge che:

“Le lezioni di cucina offrono le condizioni ideali non solo per l’apprendimento dell’inglese e la costruzione della fiducia, ma anche per promuovere il contatto e lo scambio culturale con la comunità in generale.”

“A causa delle barriere legali, linguistiche e sociali, trovare lavoro può essere estremamente difficile per molti migranti”.

“La missione di Migrateful è di potenziare e celebrare i rifugiati e i migranti vulnerabili nel loro viaggio verso l’integrazione, supportandoli nella conduzione delle loro lezioni di cucina”.

In arrivo la biografia reale su Harry e Meghan.

Il prossimo 11 agosto uscirà la biografia reale sui Sussexes, scritto da Omid Scobie e Carolyn Durand.

Harry e Meghan hanno preso le distanze dalla biografia affermando in un comunicato che non sono stati intervistati, né hanno contributo in alcun modo alla stesura del volume.

La coppia si è trasferita a Los Angeles con il piccolo Archie per iniziare una loro nuova vita.

I duchi sono stati costretti a scegliere tra indipendenza finanziaria o rimanere come membri della famiglia reale.