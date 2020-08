Kate Middleton avrebbe avuto una reazione negativa per l’uscita della biografia reale “Finding Freedom”, che svela molti dettagli del rapporto tra i Sussexes e i Cambridges.

Il giornalista e scrittore Andrew Morton ritiene che Kate sia rimasta “devastata” dalla faida che avvolge la famiglia reale, dicendo a New Idea:

“Non c’è dubbio che la frattura tra Harry e William abbia profondamente colpito Kate. La turba”.

Mentre gli autori descrivono in dettaglio come Kate “abbia fatto ben poco per colmare il divario” con Meghan, Andrew ha sottolineato che la Duchessa si è schierata con suo marito.

La duchessa si sarebbe comportata come una “moglie fedele”, mentre quella tra i due fratelli sarebbe “solo una situazione molto triste”.

Il rapporto tra Meghan Markle e Kate Middleton.

Dal libro, in uscita il prossimo 11 agosto, iniziano ad emergere dettagli del rapporto iniziale tra Meghan e Kate.

La prima avrebbe regalato alla moglie di William un taccuino come dono per il suo compleanno mentre un report di Vanity Fair ha svelato che Kate ha inviato dei fiori alla cognata in segno di pace.

I Sussexes avevano parlato del primo incontro di Meghan Markle con i Cambridge anche durante l’intervista pre nozze con Mishal Husain della BBC.

Meghan aveva ricordato i vari incontri che aveva avuto con Kate prima dell’annuncio di fidanzamento con Harry. In quell’occasione disse:

“La sua famiglia è stata così accogliente. La famiglia è stata grandiosa e nell’ultimo anno e mezzo abbiamo avuto davvero un bel momento per conoscerli e aiutarmi progressivamente a sentirmi parte non solo dell’istituzione ma anche della famiglia, che è stata davvero speciale”.

La biografia che scuote la famiglia reale.

L’uscita del libro Finding Freedom lascerà un segno negli equilibri della famiglia reale, già messi a dura prova dallo scandalo Epstein, che vede coinvolto il principe Andrea.

Harry e Meghan hanno fatto sapere di non aver partecipato alla stesura del libro, che si basa dunque su interviste a loro conoscenti intimi, aiutanti reali e personale del palazzo (passato e presente).