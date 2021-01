Non c’è pace per Meghan Markle. Dopo il libro della sorella Samantha, anche il padre Thomas vuole fare un documentario sulla duchessa del Sussex.

Markle, 76 anni, ha detto che il film includerà video amatoriali e fotografie di Meghan mai visti prima.

Da parte sua Meghan, 39 anni, non vede il padre da prima del suo matrimonio con il principe Harry, celebrato il 19 maggio 2018.

Markle padre, ex direttore delle luci a Hollywood, ha detto a The Sun on Sunday, citato dal Daily Mail:

“Inizia con la mia vita, la mia famiglia, il mio amore per il teatro e la televisione e come ci sono arrivato”.

“Poi la mia vita con Meghan, la crescita, i suoi giorni di scuola fino a quando è andata al college e quando è iniziata la sua carriera”.

“Abbiamo avuto una bella vita insieme, fino al suo primo matrimonio e al suo trasferimento in Canada”.

“Quindi inizia una nuova storia. È un po’ come ‘Cosa è successo alla mia bambina?'”.

Il rapporto tra Meghan Markle e il padre Thomas.

Meghan è nata dal matrimonio fra Thomas e Doria Ragland, sposati fino al 1987.

La duchessa e il padre hanno vissuto insieme tra gli 11 ei 18 anni e lui ha tenuto a precisare di averle anche pagato le tasse scolastiche e quelle universitarie.

Il loro rapporto sarebbe declinato quando lei si è sposata con il principe Harry e il padre dell’ex attrice non ha preso parte alle nozze per motivi di salute.

Thomas Markle ha detto di non essere inoltre d’accordo con la decisione dei duchi del Sussex di ritirarsi dai doveri reali, che per lui avrebbero dovuto continuare a portare avanti.

In realtà, sappiamo bene quanto i rapporti tra padre e figlia siano critici e i familiari della duchessa non abbiano mai fatto in modo di tenere i loro problemi in famiglia.

Anche la sorella Samantha è pronta a pubblicare un suo libro, ma sembra che l’editore del memoir sia stato costretto a rinviare la pubblicazione dopo la comparsa di numerose recensioni fake su Amazon.