Sono passate poche settimane da quando Meghan Markle e il principe Harry si sono stabiliti nella loro nuova residenza a Santa Barbara, ma la coppia non ha perso tempo per renderla la loro casa dei sogni.

Meghan Markle è tornata a mostrarsi in pubblico. L’occasione è stata una chiamata su Zoom insieme a 3 donne che sono state aiutate da Smart Works, organizzazione benefica tra le più amate della duchessa.

Meghan Markle ha festeggiato il primo anniversario dell’associazione, che punta tutto sulla Smart Set Capsule Collection, una collezione di abiti realizzati in collaborazione con stilisti e rivenditori britannici.

Lo scopo dell’organizzazione è davvero nobile. Per ogni capo acquistato della Smart Set Capsule Collection, uno è donato al guardaroba ufficiale di Smart Works, che poi si occupa di distribuire alle donne bisognose.

Meghan Markle, il dettaglio prezioso della sua nuova casa a Santa Barbara

In ogni modo, durante la videochiamata su Zoom (visibile su Youtube), la duchessa ha regalato ai fan uno scorcio della nuova lussuosa casa di Santa Barbara, rivelando un prezioso dettaglio di design.

Come sottolineato da Harper’s Bazaar, Meghan si è collegata da quello che sembra essere l’ufficio di casa Sussex. Alle spalle della duchessa si nota un imponente camino in pietra con un’opera d’arte appesa: una copertina di “I Love You, California”, la canzone ufficiale dello Stato della California.

CORTESIA YOUTUBE

La stampa vintage presenta un orso grizzly (l’animale di stato) che abbraccia la California, mentre la canzone risale al 1913, scritta da Francis Beatty Silverwood, un nativo Angeleno.

Per l’occasione, Meghan Markle ha indossato un blazer bianco su un top con scollo morbido color cammello. Ha completato il look con una coda bassa.

Lo scorso luglio Harry e Meghan si sono trasferiti a Montecito, nella contea di Santa Barbara, in California.

La coppia ha detto addio a Los Angeles, dove si era appoggiata momentaneamente, per avere una vita più tranquilla e lontana dai riflettori.

Il Duca e la Duchessa del Sussex hanno da poco comprato una nuova casa con nove camere da letto e 16 bagni, più una guest house separata con due camere da letto e due bagni.