Meghan Markle ha commentato il successo della serie di cui è stata protagonista, “Suits“, che ha battuto record di streaming quattro anni dopo che lei ha ormai detto addio al set. “Non è pazzesco?”, ha detto a Variety la duchessa del Sussex sul red carpet dell’evento “Power of Women” a Los Angeles lo scorso giovedì sera. Anche se ha ammesso di non avere “idea” del motivo per cui la serie abbia avuto un boom ora, la moglie di Harry ha ricordato quel periodo della sua vita con gioia.

“È stato fantastico lavorarci, con un cast e una troupe fantastici. Ci siamo divertiti davvero tanto. Ci ho lavorato per sette stagioni, quindi un bel po'”, ha dichiarato entusiasta. “Ma è difficile trovare uno show di cui puoi guardare così tanti episodi ai giorni nostri, quindi potrebbe avere qualcosa a che fare con quello. Ma i buoni spettacoli sono eterni”.

La serie in cui Markle interpreta l’assistente legale Rachel Zane ha stabilito un record nella classifica degli streaming il mese scorso per il maggior numero di settimane al numero 1, superando “Ozark”, secondo The Hollywood Reporter. Ha anche accumulato più di 45 miliardi di minuti di streaming su Netflix e Peacock. Markle, 42 anni, era nello show tra il 2011 e il 2018 ed è uscita dal cast prima di sposare il principe Harry.

Sul red carpet Meghan Markle ha anche parlato di ciò che pensa rispetto alla possibilità che insieme al marito inizi una carriera nel mondo delle produzioni. “[Voglio fare] cose che facciano sentire le persone – stavo per dire ‘buone’, ma è più di questo, cose che fanno sentire qualcosa alle persone, giusto? Un senso di comunità”, ha detto a Variety. Ha inoltre scherzato: “Ma abbiamo così tante cose interessanti in programma”. Fonte Page Six.​