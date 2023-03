Meghan Markle con il cape coat firmato Carolina Herrera

Meghan Markle è stata fotografata mentre si recava a una serata nei San Vicente Bungalows, un club privato molto esclusivo di West Hollywood. “Con un servizio del vecchio mondo altamente personalizzato in un’atmosfera elegante, invitante e accogliente, San Vicente Bungalows è una destinazione per persone esigenti legate da interessi comuni e dal desiderio di un’interazione sociale dinamica”, si legge sul sito del club.

Il look di Meghan Markle per la nightlife losangelina

Per l’occasione Meghan ha indossato un cape coat firmato Carolina Herrera, una delle stiliste più amate da molte royal, come la regina Letizia di Spagna. La duchessa del Sussex ha completato il look con un paio di tacchi alti Christian Dior neri, oltre a una piccola pochette in pelle nera, sempre di Dior. Poi ha optato per un paio di pantaloni in pelle vegana di Veronica Beard. Per completare il tutto, gioielli Lorraine Schwartz.

Re Carlo sfratta Harry e Meghan

Harry e Meghan sono stati “sfrattati” dalla residenza di Frogmore Cottage, nella tenuta reale di Windsor, dove soggiornano quando si trovano in Gran Bretagna. Dopo l’uscita dell’esplosiva autobiografia di Harry dal titolo “Spare”, piena di rivelazioni sulla sua storica rottura coi Windsor e il successivo trasferimento con la moglie negli Stati Uniti, Re Carlo li ha invitati a lasciare la loro dimora britannica, la cui ristrutturazione è costata 2,4 milioni di sterline.

Secondo il Sun le chiavi di Frogmore Cottage sono state offerte al principe Andrea, il reprobo di casa Windsor esautorato ormai da ogni ruolo di rappresentanza della famiglia reale britannica in seguito al sospetto coinvolgimento nel turpe scandalo sessuale legato al nome del defunto faccendiere e sfruttatore di ragazze minorenni Jeffrey Epstein. Di fronte alla decisione del sovrano i Sussex sarebbero “sconvolti”, secondo una fonte vicina alla coppia, e la considerano “una punizione crudele” nei loro confronti.