Da quando è tornata a vivere in California Meghan Markle sfoggia dei capelli lunghi e lisci.

Non che prima avesse un taglio corto, ma ultimamente la sua chioma ricorda quella del personaggio Disney Pocahontas.

L’ultimo filmato in cui la Duchessa del Sussex appare con i capelli sciolti è quello al fianco dell’attivista Gloria Steinem.

Meghan Markle non usa le extensions, la sua chioma è naturale, come svelato dal suo ex parrucchiere George Northwood:

“La gente pensa che Meghan abbia delle extension per capelli, ma non gliele ho mai messe nei due anni in cui ho lavorato con lei. Sono tutti i suoi capelli”.

Quali prodotti usa Meghan per prendersi cura della sua chioma.

Una delle linee per la cura dei capelli che l’ex attrice preferisce è Oleo-Relax di Kérastase.

C’ poi un olio per capelli che adora, ovvero Reflections Luminous Oil di Wella Professionals. In un’intervista a Beauty Banter la moglie di Harry ha detto.

“Odora di vacanza e rende i tuoi capelli scivolosi e pronti al tatto. Adoro questa roba!”.

Il prodotto costa meno di venti euro e promette ottimi risultati.

Bisogna applicare 1-2 gocce sulle mani, quindi distribuire uniformemente su lunghezze e punte.

Può essere utilizzato sia su capelli umidi che asciutti.

Un’altra ex hairstylist di Meghan Markle, Lydia Sellers, ha svelato i nomi di

alcuni prodotti usati sulla sua cliente.

Tra questi: Oribe Dry Texturizing Spray per preparare i capelli di Meghan,

“per dargli quella spinta”.

Poi la crema anti-crespo Kevin Murphy Smooth Again per rendere le

ciocche dei reali lucenti e lucenti e proteggere dal calo.

