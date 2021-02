Ricordate la borsa firmata Rejina Pyo, che Meghan Markle ha indossato durante la sua visita alla Robert Clack Upper School di Dagenham nel marzo 2020?

Quella piccola tote bag non è passata inosservata alle fashion addicted e abbiamo una buona notizia per voi: la borsa è in sconto a 335 euro dagli iniziali 559 euro.

La duchessa del Sussex aveva optato per una variante beige, ma sul sito del brand avete a disposizioni colori più primaverili, dal lilla al verde, che insieme alla variante gialla costa 190 euro.

Meghan ha completato il suo outfit con un’elegante giacca in tweed di Me + Em, pantaloni neri e un paio di tacchi bicolore di Jennifer Chamandi, una designer amata anche dalla sua amica intima Amal Clooney.

La versione low cost della borsa di Meghan Markle.

Il modello originale è quello della designer coreana londinese Rejina Pyo. Nello specifico una small bag caratterizzata da un manico chiuso a fiocco.

Mango propone una versione decisamente più affordable: costa 19.90 euro, ma sia chiaro, il modello non è identico a quello della duchessa.

La knot bag del brand spagnolo era disponibile in due colori, beige e nero, ma al momento sono andati sold out. (Potete inserire la vostra mail per sapere quando tornerà in vendita).

Meghan e Harry, nuova vita in California.

I duchi stanno vivendo nella loro casa a Montecito, in California, dove si sono trasferiti dopo il breve soggiorno a Los Angeles, seguito da quello in Canada.

In base a quanto riferito dal sito TMZ, non tutti i residenti della zona non sono entusiasti dell’afflusso di paparazzi, elicotteri e turisti arrivati per carpire la presenza dei Sussexes.

La coppia reale non è stata ancora vista in pubblico, ma la loro “semplice presenza fa impazzire la gente”.

Le persone del posto sarebbero “super seccate” e vorrebbero che i paparazzi smettessero di sorvolare la zona, aree pubbliche incluse.