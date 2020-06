Meghan Markle è diventata in questi ultimi anni un’icona di stile e bellezza.

Sebbene l’ex attrice americana e il marito Harry abbiano iniziato una nuova vita lontani dalla famiglia reale, la duchessa del Sussex ha lasciato comunque il segno in ambito fashion.

Nel 2018 Meghan ha preso parte come spettatrice a una partita di polo di beneficenza indossando un abito di jeans abbinato a una borsa J.Crew in rattan.

La versione originale della borsa è già da tempo esaurita, ma la buona notizia è che un duplicato quasi perfetto del modello è in vendita a sole 14 sterline.

Il modello low cost in questione è firmato Very Prince e attualmente è in vendita con uno sconto del 50% perché il prezzo originale era di 28 sterline.

Pensate che la versione verde della borsa costa appena 8 sterline, ancora meno della versione classica.

Meghan e Harry a Los Angeles attivi nella lotta al razzismo.

Harry e Meghan hanno avuto incontri con persone e organizzazioni chiave legate al movimento Black Lives Matter.

La coppia ha avuto “conversazioni private” con persone “a tutti i livelli”, si legge sul Daily Mail.

Un interesse nato per aumentare la consapevolezza di quanto sta accadendo negli Stati Uniti in seguito della morte di George Floyd.

Il messaggio di Meghan Markle contro il razzismo.

Meghan, figlia di Doria Ragland, afro-americana, ha commentato quanto sta accadendo in America in un video messaggio per le allieve diplomande della sua ex scuola superiore:

“Mi dispiace che dobbiate crescere in un mondo in cui tutto questo è ancora attuale”.

“Quello che sta succedendo nel nostro Paese e nella nostra città di Los Angeles è assolutamente devastante”, ha spiegato l’ex star della serie Suits.

“Non ero sicura su cosa dirvi, avevo paura di dire la cosa sbagliata. Ma alla fine mi sono resa conto che l’unica cosa sbagliata da dire è non dire niente”, ha proseguito nel breve filmato in cui appare visibilmente scossa, con gli occhi lucidi.