Margot Robbie torna al Met Gala dopo 7 anni e per l’occasione ha scelto di indossare un meraviglioso abito Chanel Haute Couture Vintage. Non è certo una scelta casuale: la direttrice di Vogue Anna Wintour ha voluto dedicare l’edizione di quest’anno del Met Gala al compianto Karl Lagerfeld. Il tema era infatti “Karl Lagerfeld: A line of Beauty”, nato proprio per rendere omaggio alla memoria del maestro di moda scomparso nel 2019.

L’abito scelto da Margot Robbie è monospalla ed è caratterizzato da trasparenze e inserti in catena. Fa parte della collezione Haute Couture Spring/Summer 1993 di Chanel disegnata proprio dal compianto Karl Lagerfeld.

«Sto indossando Chanel. Questo vestito è stato indossato da Cindy Crawford nel 1993. Lo hanno rifatto per me ed è ovviamente una creazione di Karl. Mi sento a mio agio» ha raccontato l’attrice durante il défilé sul red carpet.

Un altro dettaglio dell’abito non è passato inosservato. Se guardandolo ti stai chiedendo come mai abbia scelto un vestito con inserti di plastica trasparente, la risposta è probabilmente nel suo prossimo film in uscita, “Barbie”.

La scorsa settimana è iniziato il suo tour promozionale per il film, che uscirà a Luglio. Margot Robbie, insieme a Ryan Gosling (che interpreterà Ken) e tutto il cast del film stanno tenendo segreti gran parte dei dettagli di “Barbie”, anche se in una intervista di marzo scorso ha anticipato di essere stata sorpresa che il film sia stato realizzato:

“La prima volta che ho letto la sceneggiatura di Barbie la mia reazione è stata: ‘Ah! Ma è bellissimo! Che peccato che questo progetto non vedrà mai la luce del giorno”, ha detto in occasione dei BAFTA a marzo scorso, “perché non ci lasceranno mai fare questo film”. E invece lo hanno fatto.

Margot Robbie prossima stella nei film Marvel? Rumors sempre più insistenti

Margot potrebbe entrare nell’MCU. Il cast del nuovo film de I Fantastici Quattro della Marvel è sempre più vicino, e i rumors sono sempre più insistenti: Margot Robbie sarebbe “in trattativa” per assumere la parte di Sue Storm, ovvero la donna invisibile. Se l’attrice dovesse accettare l’accordo, diventerebbe una delle poche attrici a lavorare sia per la Marvel che per la DC. Infatti, nell’universo cinematografico della Warner Bros, Margot Robbie interpreta il personaggio di Harley Quinn dal 2016 ad oggi.