La superstar Margot Robbie è destinata a navigare in alto mare con il suo prossimo ruolo.

Secondo do The Hollywood Reporter, dopo le eccellenti interpretazioni in film come Bombshell e Once Upon A Time a Hollywood, Margot Robbie sarà la nuova stella dei Pirati dei Caraibi. Al posto di Johnny Depp.

Se avete amato i Pirati dei Caraibi, preparatevi a vedere Margot Robbie nei panni del “nuovo” Jack Sparrow.

L’attrice sarà la protagonista di una versione tutta femminile del film e, per questo nuovo progetto Diseny, si riunirà con la sceneggiatrice di Birds of Prey Christina Hodson.

Entertainment Weekly aggiunge che il film con Margot Robbie sarà diverso dagli altri film della saga.

Come la Disney ha già fatto con Star Wars e Rogue One , il film con Robbie non sarà uno spin-off, ma una storia separata ambientata nell’universo dei Pirati dei Caraibi.

A produrre il film sarà Jerry Bruckheimer, proprio come ha già fatto con tutti gli altri film dei Pirati dei Caraibi.

Nei film passati della saga, abbiamo già visto delle protagoniste femminili come Keira Knightley, Penélope Cruz, Naomie Harris e Kaya Scodelario.

Ma questa volta sarà diverso perché Margot Robbie sarà la stella, la vera protagonista della pellicola.

Pirati dei Caraibi, una delle saghe più redditizie

The Hollywood Reporter sottolinea che Pirati dei Caraibi è uno dei franchise cinematografici più redditizi di tutti i tempi. I cinque film hanno incassato oltre 4,5 miliardi di dollari.

Secondo il magazine, la Disney ha cercato un modo per rinnovare il progetto, dopo che l’ultimo capitolo della saga – La vendetta di Salazar – ha totalizzato l’incasso più basso della serie.

Il film con Margot Robbie è ancora nelle prime fasi di sviluppo, quindi non ci sono ancora novità né sulla data di premiere né sugli altri attori presenti nel film.

Siamo certi però che questo nuovo capitolo ci farà vivere di nuovo il sogno dei Pirati dei Caraibi. Almeno, conoscendo le sempre ottime interpretazioni di Margot Robbie.