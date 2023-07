Margot Robbie: “Mi sono finta morta per spaventare la babysitter”

Margot Robbie e il suo co-protagonista nel film “Barbie“, Ryan Gosling, sono apparsi di recente al The Zoe Ball Breakfast Show di BBC Radio 2. L’attrice ha condiviso una storia sulla sua giovinezza: una volta ha deciso di fingersi morta per spaventare una nuova babysitter che non le piaceva. “Avevamo una nuova babysitter e io volevo indietro quella precedente, Talia, che aveva tipo 16 anni e pensavo fosse così bella”, ha detto Robbie.

La star si è cosparsa di Ketchup per spaventare la nuova babysitter

“Così ho preso un grosso coltello da cucina e il ketchup e mi sono sdraiato nuda sulle piastrelle, mi sono coperta di ketchup e ho aspettato circa per 45 minuti che lei mi trovasse”, ha aggiunto. “Ma è valsa la pena aspettare…Oh sì”, ha detto Robbie, mentre il conduttore del programma radiofonico ha chiesto se la babysitter fosse scappata urlando da casa. E sembra sia andata proprio così.

Robbie è cresciuta nel Queensland, in Australia, sulla costa nord-orientale del paese. Prima dell’uscita di Barbie, la star, che ha esordito per la prima volta con un ruolo in The Wolf of Wall Street del 2013, ha recentemente ricordato a People che nella sua vita reale non giocava spesso con le bambole Barbie.

Margot Robbie non era appassionata di Barbie da bambina

“Personalmente non ne avevo nessuna per quel che possa ricordare”, ha detto. “Mia sorella ci giocava e ricordo che l’ha fatto anche mia cugina. Giocavo con mia cugina, ma in realtà non ero una Barbie da bambina”. “Ero più una ragazza che si rotolava nel fango”, ha aggiunto Robbie, notando che le bambole con cui giocava erano diverse dalla norma. “Penso che fossero tutte così stravaganti perché non erano ben curate”, ha detto. “Erano tutte Barbie strane”, ha aggiunto.