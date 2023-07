Margot Robbie: “Ho estinto il mutuo di mia madre, devo tutto a lei”

Margot Robbie è la star momento per il suo ruolo da protagonista nel film “Barbie”, della regista Greta Gerwig. Ma la sua carriera è stata caratterizzata anche da momenti difficili, durante i quali ha potuto fare leva sull’aiuto di sua madre, alla quale l’artista dice di dovere tutto. L’attrice ha spiegato a CBS Sunday Morning:

“Devo tutto a mia madre e mi sono segnata tutto quello che negli anni mi ha dato. Prendeva i soldi dal mutuo della sua casa e me li prestava per aiutarmi. Dentro di me ho sempre saputo che appena avrei potuto l’avrei ripagata di tutto. E quando ho finalmente guadagnato abbastanza soldi, ho estinto il suo intero mutuo. Le ho detto: ‘Mamma, non preoccuparti più del mutuo. Non esiste più’. Chiunque nella mia posizione l’avrebbe fatto”, ha spiegato Robbie.

Il successo del film Barbie

Prodotto, tra gli altri, dalla Mattel, e distribuito dalla Warner Bros, Barbie è costato 145 milioni di dollari. E’ stato co sceneggiato dalla stessa regista in collaborazione con il partner, Noah Baumbach (Storia di un matrimonio, Il calamaro e la balena). Il film è diventato un fenomeno ancora prima dell’uscita e non ha deluso le aspettative successivamente anche a livello qualitativo. Secondo Rotten Tomatoes, ha messo d’accorso critica e pubblico con 90 punti percentuali. Nel primo fine settimana di debutto ha incassato a livello mondiale 337 milioni di dollari.

“La prima volta in cui ho letto lo script di Barbie pensavo che fosse talmente bello e che a Hollywood non ci avrebbero permesso di realizzare questo tipo di film. Ma alla fine lo hanno fatto”, aveva raccontato Margot Robbie qualche mese fa. Sembra che l’attrice abbia anche dovuto seguire una dieta ferrea nel corso delle riprese, per non spostarsi dal peso ideale che veniva richiesto per l’interpretazione di quel ruolo. Per farlo avrebbe ridotto al minimo il consumo di carboidrati e dimenticato per un po’ i dolci.